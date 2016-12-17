На посту у Зеленовки сотрудники ГИБДД изъяли у пассажира автомобиля героин

Рано утром 11 декабря во время несения службы на стационарном посту ДПС "Зеленовка" в Ставропольском районе инспекторы ДПС остановили за нарушение правил дорожного движения Lada Granta, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
При составлении протокола полицейские заметили, что пассажир автомобиля заметно нервничает. Стражи правопорядка решили досмотреть его.
В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили у 45-летнего мужчины, уроженца Красноярского района области, сверток, внутри которого находилось порошкообразное вещество. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое является героином массой 38,3 г.
Подозреваемый был задержан и доставлен в ОМВД России по Ставропольскому району для дальнейшего разбирательства. По факту незаконного хранения наркотического вещества в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Полицейские выясняют, откуда у задержанного героин и для каких целей он предназначался. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))