Житель Самары угнал автомобиль у знакомой и пьяным катался по городу

Полицейские в Самаре задержали угонщика автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Из материалов уголовного дела следует, что днем 13 декабря ранее не судимый 36-летний житель Самары взял ключи от чужого автомобиля и отправился кататься на нем по городу.

Однако "путешествие" оказалось недолгим — недалеко от пересечения улиц Стара Загора и Алма-Атинской мужчина не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. О случившемся было сообщено в полицию. На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы.

В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что предполагаемый виновник ДТП имеет явные признаки алкогольного опьянения: водитель неуверенно держался на ногах, на вопросы отвечал невнятно. Более того, от него исходил сильный запах алкоголя.

Сотрудники ГИБДД попросили мужчину предъявить документы на право управления транспортными средствами и какие-либо документы на автомашину, однако ни того, ни другого у водителя не оказалось.

При проверке было установлено, что автомобиль Mazda, на котором гражданин совершил столкновение, принадлежит жительнице Самары 1960 года рождения. Вскоре автовладелица была оповещена о том, что ее машина попала в ДТП. Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже иномарки.

Как оказалось, потерпевшая и подозреваемый являются знакомыми. Незадолго до случившегося между ними произошел конфликт. По версии полицейских, мужчина после ссоры воспользовался моментом и вытащил из сумки женщины ключи от ее автомобиля, после чего в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и поехал по городу.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)", возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый также привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.