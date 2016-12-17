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Преступления Происшествия

Житель Самары угнал автомобиль у знакомой и пьяным катался по городу

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские в Самаре задержали угонщика автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Из материалов уголовного дела следует, что днем 13 декабря ранее не судимый 36-летний житель Самары взял ключи от чужого автомобиля и отправился кататься на нем по городу.

Однако "путешествие" оказалось недолгим — недалеко от пересечения улиц Стара Загора и Алма-Атинской мужчина не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. О случившемся было сообщено в полицию. На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы.

В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции выяснили, что предполагаемый виновник ДТП имеет явные признаки алкогольного опьянения: водитель неуверенно держался на ногах, на вопросы отвечал невнятно. Более того, от него исходил сильный запах алкоголя.

Сотрудники ГИБДД попросили мужчину предъявить документы на право управления транспортными средствами и какие-либо документы на автомашину, однако ни того, ни другого у водителя не оказалось.

При проверке было установлено, что автомобиль Mazda, на котором гражданин совершил столкновение, принадлежит жительнице Самары 1960 года рождения. Вскоре автовладелица была оповещена о том, что ее машина попала в ДТП. Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже иномарки.

Как оказалось, потерпевшая и подозреваемый являются знакомыми. Незадолго до случившегося между ними произошел конфликт. По версии полицейских, мужчина после ссоры воспользовался моментом и вытащил из сумки женщины ключи от ее автомобиля, после чего в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и поехал по городу.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)", возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый также привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

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Последние комментарии

Greg Ilch 21 декабря 2016 11:48 Версия: начальника полиции Отрадного пытались убить из-за шапки

Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону

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