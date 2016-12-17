В Тольятти разыскивают пропавшую 56-летнюю женщину

В Тольятти ищут 56-летнюю местную жительницу Татьяну Макарову. Женщина ушла из дома 27 ноября 2016 года и не вернулась, сообщает 63.ru.

У Татьяны Макаровой темно-русые волосы, голубые глаза, плотное телосложение, рост 164 см. В момент исчезновения она была одета в удлиненный сиреневый пуховик, темно-синий джемпер с полосками, синие джинсы, сиреневый берет и черные сапоги.

Как сообщают волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", женщина может находиться в любом регионе страны, а также представляться под фамилией Малахова.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться по телефонам полиции Автозаводского района Тольятти 8 (8482) 37-43-41, 93-45-27, а также 8-800-700-54-52, 02 или 102.