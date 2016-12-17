Жительница Сызрани, обороняясь, ударила собутыльника ножом

В дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Сызранское" поступило сообщение о том, что в больницу с ножевым ранением брюшной полости поступил 31-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области , полиция прибыла по адресу, откуда был доставлен пострадавший, чтобы выяснить подробности получения ранения.

В ходе работы на месте происшествия сотрудники органов внутренних дел выяснили, что потерпевший выпивал со своей 33-летней сожительницей. Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину. Защищаясь, она схватила кухонный нож и ранила им своего оппонента. После чего, осознав произошедшее, вызвала пострадавшему "скорую".

Предполагаемую злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.