Жительница Сызрани, обороняясь, ударила собутыльника ножом

В дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Сызранское" поступило сообщение о том, что в больницу с ножевым ранением брюшной полости поступил 31-летний местный житель.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области , полиция прибыла по адресу, откуда был доставлен пострадавший, чтобы выяснить подробности получения ранения.
В ходе работы на месте происшествия сотрудники органов внутренних дел выяснили, что потерпевший выпивал со своей 33-летней сожительницей. Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину. Защищаясь, она схватила кухонный нож и ранила им своего оппонента. После чего, осознав произошедшее, вызвала пострадавшему "скорую".
Предполагаемую злоумышленницу задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))