Опыт самарских НКО планируют внедрить в других регионах страны

В четверг, 15 декабря, в Москве секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов провел пресс-конференцию для региональных СМИ. Журналисты приехали из разных уголков страны: Приморский край, Иркутская область, Республика Крым и др. Самарскую область на пресс-конференции представил информационный портал Волга Ньюс.

В своем приветственном слове Александр Бречалов постарался кратко отразить итоги уходящего года в работе Общественной палаты РФ (ОП РФ).

В первую очередь он отметил, что Общественная палата отлично выполняет функцию социального "лифта", налаживая продуктивное взаимодействие между властью и обществом.

Он отметил, что в это году успешно был реализован проект "Сообщество", который направлен на развитие деятельности некоммерческих организаций.

"В общей сложности в этом проекте приняли участие более 20 тыс. активистов, несколько тысяч волонтеров. Самое главное, что на подобных проектах проявляются лидеры общественного мнения, которые становятся депутатами или успешно реализуют себя в органах исполнительной власти", — отметил Александр Бречалов.

Также он считает, что хорошие результаты работы показывают общественные советы, сформированные при всех уровнях власти.

"Конечно, общественники могут создавать определенные хлопоты представителям исполнительной власти. Но даже министры отмечают, что совместный формат работы с общественными советами более эффективен, чем без них", — рассказал секретарь.

Одним из важнейших направлений в работе Общественной палаты РФ Александр Бречалов назвал развитие и поддержку социально-ориентированных НКО. Он считает, что НКО в будущем смогут сформировать рынок оказания качественных социальных услуг.

"У нас сейчас по всей России, кроме МУПов и ГУПов, никто больше не оказывает соцуслуги, и предоставляются они не качественно. Только в этом году в Общественную палату РФ поступило более 30 тыс. обращений от граждан, большинство которых - это жалобы на предоставление социальных услуг", — пояснил Александр Бречалов.

Секретарь ОП РФ отметил, что работа по поддержке НКО будет продолжаться и дальше.

Напомним, что в декабре этого года Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях "Перспектива" подвел итоги четырех грантовых конкурсов, направленных на поддержку региональных некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально-значимые проекты.

В числе победителей, отмеченных на федеральном уровне, оказались шесть самарских НКО. Всего от Самарской области поступило 43 заявки от НКО. Гранты получили шесть НКО на общую сумму 11 млн рублей.

"Проекты очень разные. Например, проект "Том Сойер Фест" уже вышел за пределы Самарской области. Мы хотели бы взять его в качестве модели и распространить на такие же исторические центры в других городах. Также Самара представила много проектов, которые направлены на взаимодействие с муниципальными органами власти, например, "Наставничество". В Самарской области очень активные НКО, самое главное, что качество работ находится на высоком уровне", — прокомментировал, присутствующий на встрече генеральный директор Фонда "Перспектива" Александр Свинин.