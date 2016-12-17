В минувшие морозные сутки врачи скорой помощи Тольятти спасали двух мужчин, получивших обморожения конечностей

За сутки с 16 на 17 декабря врачи скорой помощи Тольятти дважды выезжали спасать людей, получивших обморожения, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

По данным оперативных служб, в одном из подъездов на ул. Победы понадобилась помощь предположительно бездомному мужчине в возрасте 51 года, у которого были обморожены ноги, и он сам попросил жильцов вызвать ему "скорую".

Прибывшие медики городской службы "03" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.

Также в минувшие морозные сутки медики тольяттинской "скорой" выезжали в одну из квартир по ул. Ворошилова к 37-летнему мужчине, который, предположительно, где-то на улице отморозил руки.

После оказания необходимой помощи пострадавший также был перевезен в лечебное учреждение.