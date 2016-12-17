В селе Тимофеевка под Тольятти врачи скорой помощи спасали мужчину, раненного ножом в шею

В пятницу, 16 декабря, в первом часу дня в с. Тимофеевка под Тольятти понадобилась помощь мужчине в возрасте около 32 лет, раненному ножом в шею, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Оперативно прибывшие по указанному адресу врачи тольяттинской службы "03" оказали мужчине необходимую помощь и увезли его в лечебное учреждение Автозаводского района.

По одной из версий, мужчина мог ранить себя сам.