Полицейские Кинеля ищут девочку-подростка, пропавшую три дня назад

Сотрудники МО МВД России "Кинельский" продолжают розыск без вести пропавшей 14-летней девушки, которая 15 декабря ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В областном полицейском главке уточняют, что на розыск пропавшей ориентирован весь личный состав отдела полиции.

Стражи порядка установили и опросили знакомых и друзей школьницы, отработали возможные места ее нахождения, места массового скопления молодежи, осмотрели подвалы и чердаки домов, расположенные рядом с местом жительства девушки. Ориентировка с ее приметами направлена в другие территориальные органы внутренних дел.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы прямые светло-русые, модельно выбрит правый висок, глаза серо-зеленые.

Была одета: куртка темно-бордовая с мехом, джинсы черные, шапка бордовая вязаная, ботинки темные, при себе имела рюкзак серого цвета.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, просьба обращаться по телефону: (84863) 2-10-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).