В Самаре пьяный водитель на Toyota Land Cruiser врезался в частный дом

Крупное ДТП произошло в Советском районе Самары. На улице Промышленности нетрезвый автомобилист на черной Toyota Land Cruiser протаранил частный дом, сообщает 63.ru.
Как сообщили 63.ru активисты движения "Ночной патруль" в паблике "ДТП Самара", мужчина не смог удержать машину на скользкой дороге, не справился с управлением и врезался в вазовскую легковушку. Затем иномарка съехала с проезжей части, снесла забор и врезалась в частный дом.
В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и МЧС.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был