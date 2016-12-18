В Самаре пьяный водитель на Toyota Land Cruiser врезался в частный дом

Крупное ДТП произошло в Советском районе Самары. На улице Промышленности нетрезвый автомобилист на черной Toyota Land Cruiser протаранил частный дом, сообщает 63.ru.

Как сообщили 63.ru активисты движения "Ночной патруль" в паблике "ДТП Самара", мужчина не смог удержать машину на скользкой дороге, не справился с управлением и врезался в вазовскую легковушку. Затем иномарка съехала с проезжей части, снесла забор и врезалась в частный дом.

В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и МЧС.