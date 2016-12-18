В Тольятти закрыли магазин, где торговали алкоголем без лицензии

В Тольятти полицейские и общественники установили факт нарушения правил реализации алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В Управление МВД России по г. Тольятти от местных жителей поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции. В своем заявлении граждане сообщали, что в торговом павильоне, расположенном на ул. Максима Горького в Центральном районе города, реализация спиртного ведется с нарушением законодательства.
Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями общественного движения "Народный контроль" была организована проверка полученной информации. Сведения, изложенные в заявлении, подтвердились.
В отношении индивидуального предпринимателя составлено два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)" и ч. 2 ст. 14.16 "Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных Федеральным законом".
Алкогольная продукция объемом 38,5 л на сумму 14 тыс. рублей изъята полицейскими. Административные материалы направлены в Арбитражный суд Самарской области для рассмотрения и принятия решения.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
Дерево находится за пределами придомовой территории, определенной приложением №5 к договору управления. В администрацию Октябрьского района направлялась информация о необходимости сноса дерева.
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!