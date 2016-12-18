В Тольятти закрыли магазин, где торговали алкоголем без лицензии

В Тольятти полицейские и общественники установили факт нарушения правил реализации алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В Управление МВД России по г. Тольятти от местных жителей поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции. В своем заявлении граждане сообщали, что в торговом павильоне, расположенном на ул. Максима Горького в Центральном районе города, реализация спиртного ведется с нарушением законодательства.

Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями общественного движения "Народный контроль" была организована проверка полученной информации. Сведения, изложенные в заявлении, подтвердились.

В отношении индивидуального предпринимателя составлено два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)" и ч. 2 ст. 14.16 "Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных Федеральным законом".

Алкогольная продукция объемом 38,5 л на сумму 14 тыс. рублей изъята полицейскими. Административные материалы направлены в Арбитражный суд Самарской области для рассмотрения и принятия решения.