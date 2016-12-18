В Сызранском районе полицейские задержали подозреваемого в хранении марихуаны

Полицейские Сызрани получили информацию о том, что житель пос. Междуреченск Сызранского района может хранить у себя в квартире наркотики и провели осмотр жилища подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В квартире в присутствии понятых сотрудники ОВД обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, которое направили на экспертизу. По результатам исследования установлено, что это была марихуана общей массой более 145 г.

33-летний безработный задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.