В Сызранском районе полицейские задержали подозреваемого в хранении марихуаны

Полицейские Сызрани получили информацию о том, что житель пос. Междуреченск Сызранского района может хранить у себя в квартире наркотики и провели осмотр жилища подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В квартире в присутствии понятых сотрудники ОВД обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения, которое направили на экспертизу. По результатам исследования установлено, что это была марихуана общей массой более 145 г.
33-летний безработный задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))