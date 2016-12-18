В Зубчаниновке затопило двор на ул. Литвинова

В воскресенье, 18 декабря, около 5 утра в одном из дворов поселка Зубчаниновка случилась коммунальная авария. В районе дома №326 по ул. Литвинова прорвало трубу. В результате оказался серьезно затоплен весь двор, сообщает 63.ru.
По словам очевидцев происшествия, из-за коммунального потопа несколько автомобилей, припаркованных на этой территории, не смогли выехать сами. Поэтому владельцам машин пришлось вызывать службу эвакуации.
Когда ответственные службы займутся устранением аварии, пока неизвестно. Местные жители жалуются, что из-за огромной лужи по двору нельзя ни пройти, ни проехать.
Самарцы опасаются, что вода замерзнет, и их двор превратится в огромный ледяной каток.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.