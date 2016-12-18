В Зубчаниновке затопило двор на ул. Литвинова

В воскресенье, 18 декабря, около 5 утра в одном из дворов поселка Зубчаниновка случилась коммунальная авария. В районе дома №326 по ул. Литвинова прорвало трубу. В результате оказался серьезно затоплен весь двор, сообщает 63.ru.

По словам очевидцев происшествия, из-за коммунального потопа несколько автомобилей, припаркованных на этой территории, не смогли выехать сами. Поэтому владельцам машин пришлось вызывать службу эвакуации.

Когда ответственные службы займутся устранением аварии, пока неизвестно. Местные жители жалуются, что из-за огромной лужи по двору нельзя ни пройти, ни проехать.

Самарцы опасаются, что вода замерзнет, и их двор превратится в огромный ледяной каток.