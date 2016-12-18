В Самаре полицейские изъяли из незаконной продажи 150 л алкоголя

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения "Народный контроль" провели проверку деятельности торговой секции, расположенной на территории оптовой базы на улице Торговой в Кировском районе Самары.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в ходе проверки установлен факт реализации алкогольной продукции в отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота.

В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Алкогольная продукция объемом 150 л на сумму 13 тыс. рублей изъята полицейскими из оборота.

За совершение указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции либо без таковой.





