В Самаре полицейские изъяли из незаконной продажи 150 л алкоголя

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения "Народный контроль" провели проверку деятельности торговой секции, расположенной на территории оптовой базы на улице Торговой в Кировском районе Самары.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в ходе проверки установлен факт реализации алкогольной продукции в отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота.
В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники органов внутренних дел составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции". Алкогольная продукция объемом 150 л на сумму 13 тыс. рублей изъята полицейскими из оборота.
За совершение указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции либо без таковой.
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ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
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