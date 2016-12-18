В Смышляевке на парковке "десятка" сбила двоих детей

В воскресенье, 18 декабря, в пос. Смышляевка Волжского района в 12:30 на парковке "ВАЗ-2110" сбил двух детей. Водитель сдавал назад и допустил наезд на несовершеннолетних.

Девятилетний мальчик получил ушиб ноги, восьмилетнюю девочку доставили в больницу с переломом ноги.

По данным инспекторов ДПС, в момент аварии 34-летний водитель был трезв. По факту аварии полицейские проводят проверку, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.