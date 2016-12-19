Владимир Квачков в суде заявил, что готовился противостоять "Майдану"

В Самаре начали допрашивать свидетелей по делу о призывах к терроризму, обвиняемым по которому проходит экс-полковник ГРУ Владимир Квачков.

"По версии следствия, в то время как Владимир Квачков отбывал наказание в исправительной колонии №21 Республики Мордовия, он, вынашивая идею захвата власти, подготовил рукопись, а потом в июле 2015 года в палате №3 больницы ГУФСИН при помощи другого заключенного зачитал ее и записал видеоролик, который 9 июля 2015 года был размещен в сети Интернет", - объяснил суть обвинения прокурор апелляционного отделения уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Мордовия Дмитрий Авдеенко.

Действия полковника в отставке квалифицировали по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма").

"На самом деле состава преступления нет, а в обвинении ложно указано, что я готовил мятеж для свержения власти, - заявил сам Владимир Квачков в ответ гособвинителю. - Я готовил, что власть сегодняшнего президента не вечна и надо быть готовыми не допустить Майдана в России, для чего важно объединиться. Однако я на самом деле имею право на восстание. В Конституции РФ это не прописано, однако Россия, будучи правопреемницей СССР, взяла на себя в том числе и обязательства по выполнению Всеобщей декларации прав человека от 1948 года, где указано право бороться против тирании".

Сам видеоролик, о содержании которого уже разгорелись такие споры, будет просмотрен коллегией судей, однако позже.

На этом заседании допрашивали бывших заключенных, участвовавших в записи этого видео.

"Она была сделана на телефон Nokia, который я взял у своего знакомого, - рассказал Иван С. - С Квачковым мы познакомились в храме тюремной больницы, говорили в основном о религии, так как политикой я не интересуюсь. Он попросил помощи в записи видео, потому что не очень хорошо умел обращаться с техникой. Видео записывали два раза, потому что в первый раз флэш-карта была неисправной. Оба раза в палате моего знакомого мы прикрепляли скотчем на стену простыню и флаги: один - триколор, второй - с аббревиатурой НОМП ("Народное ополчение Минина и Пожарского", запрещенное в 2015 году. - Прим. Волга Ньюс). Видеозапись я выложил на Яндекс.Диск, ссылку на который я отправил на e-mail, который мне указал Квачков".

Иван С. уверял, что никогда бы не помог, если бы знал, что будет такой скандал: ему якобы сказали, что видео предназначено лишь для сторонников Квачкова, а когда оно появилось в общем доступе в Интернете, к Ивану зачастили сотрудники УФСИН России по Республике Мордовия. Правда, тот факт, что он 10 дней провел в штрафизоляторе, официально никак не связан с тем, что он помогал Квачкову.

В Самаре допросили двух из 20 свидетелей по этому делу, впереди - еще череда заседаний. Поскольку многие из них - жители других регионов, то большинство допросов, видимо, будет проходить по видеоконференцсвязи.