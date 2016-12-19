Владимир Квачков в суде заявил, что готовился противостоять "Майдану"

В Самаре начали допрашивать свидетелей по делу о призывах к терроризму, обвиняемым по которому проходит экс-полковник ГРУ Владимир Квачков.
"По версии следствия, в то время как Владимир Квачков отбывал наказание в исправительной колонии №21 Республики Мордовия, он, вынашивая идею захвата власти, подготовил рукопись, а потом в июле 2015 года в палате №3 больницы ГУФСИН при помощи другого заключенного зачитал ее и записал видеоролик, который 9 июля 2015 года был размещен в сети Интернет", - объяснил суть обвинения прокурор апелляционного отделения уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Мордовия Дмитрий Авдеенко.
Действия полковника в отставке квалифицировали по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма").
"На самом деле состава преступления нет, а в обвинении ложно указано, что я готовил мятеж для свержения власти, - заявил сам Владимир Квачков в ответ гособвинителю. - Я готовил, что власть сегодняшнего президента не вечна и надо быть готовыми не допустить Майдана в России, для чего важно объединиться. Однако я на самом деле имею право на восстание. В Конституции РФ это не прописано, однако Россия, будучи правопреемницей СССР, взяла на себя в том числе и обязательства по выполнению Всеобщей декларации прав человека от 1948 года, где указано право бороться против тирании".
Сам видеоролик, о содержании которого уже разгорелись такие споры, будет просмотрен коллегией судей, однако позже.
На этом заседании допрашивали бывших заключенных, участвовавших в записи этого видео.
"Она была сделана на телефон Nokia, который я взял у своего знакомого, - рассказал Иван С. - С Квачковым мы познакомились в храме тюремной больницы, говорили в основном о религии, так как политикой я не интересуюсь. Он попросил помощи в записи видео, потому что не очень хорошо умел обращаться с техникой. Видео записывали два раза, потому что в первый раз флэш-карта была неисправной. Оба раза в палате моего знакомого мы прикрепляли скотчем на стену простыню и флаги: один - триколор, второй - с аббревиатурой НОМП ("Народное ополчение Минина и Пожарского", запрещенное в 2015 году. - Прим. Волга Ньюс). Видеозапись я выложил на Яндекс.Диск, ссылку на который я отправил на e-mail, который мне указал Квачков".
Иван С. уверял, что никогда бы не помог, если бы знал, что будет такой скандал: ему якобы сказали, что видео предназначено лишь для сторонников Квачкова, а когда оно появилось в общем доступе в Интернете, к Ивану зачастили сотрудники УФСИН России по Республике Мордовия. Правда, тот факт, что он 10 дней провел в штрафизоляторе, официально никак не связан с тем, что он помогал Квачкову.
В Самаре допросили двух из 20 свидетелей по этому делу, впереди - еще череда заседаний. Поскольку многие из них - жители других регионов, то большинство допросов, видимо, будет проходить по видеоконференцсвязи.
Последние комментарии
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?