Николай Меркушкин: "Сотрудники ФСБ находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, коррупцией"

"Сегодня, когда Россия сталкивается с новыми, очень серьезными угрозами и вызовами, органы безопасности играют исключительно важную роль в деле защиты основ конституционного строя Российской Федерации, национальных интересов страны, ее суверенитета", - говорится в поздравлении.

Глава региона подчеркнул, что сотрудники ФСБ, действуя в сложнейших условиях оперативной обстановки, всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и экстремизмом, коррупцией, активно способствуют поддержанию стабильности в стране, обеспечивают безопасность личности, государства и общества.

"Они с честью и достоинством выполняют все поставленные перед ними задачи, проявляя при этом высочайший профессионализм, отвагу и мужество", - добавил руководитель области.

По его словам, именно эти качества всегда отличали сотрудников органов безопасности ФСБ России по Самарской области. "Искренне благодарю вас за верность долгу и лучшим традициям вашего ведомства, за честное, преданное, самоотверженное служению Отечеству. От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, благополучия и новых значимых успехов в вашей нелегкой службе!" - обратился Николай Меркушкин к сотрудникам органов госбезопасности.