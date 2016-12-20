Николай Меркушкин: "Сотрудники ФСБ находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, экстремизмом, коррупцией"

Во вторник, 20 декабря, губернатор Николай Меркушкин поздравил сотрудников органов государственной безопасности Самарской области с профессиональным праздником.
"Сегодня, когда Россия сталкивается с новыми, очень серьезными угрозами и вызовами, органы безопасности играют исключительно важную роль в деле защиты основ конституционного строя Российской Федерации, национальных интересов страны, ее суверенитета", - говорится в поздравлении.
Глава региона подчеркнул, что сотрудники ФСБ, действуя в сложнейших условиях оперативной обстановки, всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и экстремизмом, коррупцией, активно способствуют поддержанию стабильности в стране, обеспечивают безопасность личности, государства и общества.
"Они с честью и достоинством выполняют все поставленные перед ними задачи, проявляя при этом высочайший профессионализм, отвагу и мужество", - добавил руководитель области.
По его словам, именно эти качества всегда отличали сотрудников органов безопасности ФСБ России по Самарской области. "Искренне благодарю вас за верность долгу и лучшим традициям вашего ведомства, за честное, преданное, самоотверженное служению Отечеству. От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, благополучия и новых значимых успехов в вашей нелегкой службе!" - обратился Николай Меркушкин к сотрудникам органов госбезопасности.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.