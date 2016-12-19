Елена Летучая проверяет, как можно в России заработать деньги

Популярная ведущая и лицо компании Телетрейд сравнивает традиционные способы инвестирования с рынком Форекс.

Рано или поздно, но все мы задумываемся, о том, как приумножить свои накопления. Но какие у нас с вами есть для этого возможности? Несмотря на то что капитализм и рыночная экономика в России существуют уже больше двадцати лет, граждане практически ничего не знают об инструментах инвестирования. На Западе, в отличие от нашей страны, финансовую грамоту начинают изучать с самого детства. Ну что ж, учиться никогда не поздно. Давайте вместе рассмотрим основные способы, как можно вложить свои деньги и неплохо заработать.

1. Вклад — плата за надежность

Самый близкий и знакомый для нас способ инвестирования — это банковский депозит. Еще наши бабушки открывали вклады. Но тогда существовал один единственный банк, и никакого выбора по процентам и условиям не было. Сейчас же на рынке сотни банков, и каждый из них предлагает минимум два-три вклада. Давайте разберемся, какие плюсы и минусы у этого инструмента инвестирования.

Главное достоинство банковского депозита — это система страхования вкладов. Она действует в нашей стране уже несколько лет и отлично отработана. Если банк, в котором у вас лежат деньги, банкротится, все средства вам возвращает Агенство по страхованию вкладов. Правда, максимальная сумма страхового покрытия 1,4 млн рублей. Пожалуй, такой гарантии нет ни у одного способа вложения денег.

Но чем выше надежность, тем ниже доходность — этот закон работает также без исключения. Процент по банковским вкладам во многом зависит от ключевой ставки Центробанка, по которой банки занимают у ЦБ средства. Финансистам невыгодно предлагать гражданам высокий процент, если они могут одолжиться на более выгодных условиях. Сейчас ЦБ опустил ключевую ставку до 10%. И банки предлагают вклады максимум под 10% годовых. При этом самые крупные и соответственно надежные банки топ-50 снизили доходность до 5-7%. Если прогнозы нашего правительства сбудутся, то инфляция составит 6%. Получается, что доходность по вкладам лишь сохранит ваши деньги от обесценивания. С одной стороны, это уже неплохо. И делать ничего не надо. Положил деньги на вклад, в конце срока забрал их и обещанные проценты. С другой стороны, банковский вклад отлично подходит для диверсификации сбережений, а так же как инструмент накопления денег. Для этого вам надо будет выбрать вклад с возможностью пополнения и отчислять на него с каждой зарплаты условную сумму денег.

Но для того чтобы приумножить капитал, обеспечить свое будущее и будущее своих детей, вклад не подходит.

2. Золото — вечная мечта

Испокон веку презренный металл считался самым надежным способом вложения денег. И всякий раз в разгар кризиса начинается очередная золотая лихорадка. Цены на золото стремительно растут. И все аналитики советуют покупать слитки и вкладывать деньги в обезличенные металлические счета (о них подробнее поговорим ниже). Но зачем покупать золото, когда оно уже подорожало? Тем более всем понятно, что после окончания кризиса интерес к нему опять упадет и цены вслед за ним. Более логично покупать золотишко в спокойные времена, а на волне финансовых бурь от него избавляться. Но делать это сложно чисто психологически.

И все-таки давайте разберем все возможности. Сразу вас разочарую, но покупка ювелирных украшений не может считаться инвестицией. В лучшем случае колье вы подарите своей дочери на свадьбу, но заработать на его продаже вряд ли получится.

Покупка золотых слитков действительно может принести прибыль. Но есть несколько нюансов. Во-первых, цена покупки всегда выше цены продажи примерно на 10%. Второе, при покупке золота приходится платить 18% НДС. И эти деньги не возвращаются при продаже. Итого, чтобы хотя бы не потерять свои деньги, придется дождаться момента, когда слиток подорожает хотя бы на 28%.

Чтобы избежать уплаты налога, можно открыть обезличенный металлический счет. Смысл в том, что на руки вы золото не получаете. Для вас оно существует лишь на бумаге, а само хранится в банке. В любой момент вы можете прикупить еще пару кило, или продать. Но разница между ценой покупки и продажи все равно сохраняется. Еще один минус, если банк разорится, деньги вам никто не вернет, так как обезличенные счета не входят в систему страхования вкладов.

Финансовые консультанты расходятся во мнениях по поводу инвестиций в золото. С одной стороны, это, конечно, красиво. Но с другой, в нынешних финансовых и законодательных условиях очень сложно получить реальную прибыль.

3. ПИФы — бизнес -недвижимость

Суть ПИФов в том, чтобы собрать деньги пайщиков и инвестировать их в различные биржевые инструменты, акции, облигации. Далее этим пакетом занимается компания по управлению активами (КУА). И тут очень многое зависит, от того, какие ценные бумаги находятся в ПИФе, а так же, как профессионально ими распоряжается компания. По сути, от пайщиков требуется немного: выбрать КУА и ПИФ. Никаких премудростей биржевой торговли знать не нужно. С одной стороны, это можно отнести к плюсам. Но с другой, что плохого в том, чтобы получить дополнительные знания и освоить новую профессию и именно своим мастерством добиваться успеха?

Помнится, до кризиса 2008 года был просто бум ПИФов. Ценные бумаги дорожали, биржевые индексы били рекорды, и паи тоже приносили отличную прибыль. Но в момент кризиса, этот инструмент инвестиций дает просадку одним из первых.

Никаких гарантий прибыли участникам ПИФа никто не дает. Считается, что это не самый рисковый вид инвестиций, потому что за деятельностью компаний пристально наблюдают проверяющие органы. Хотя есть мнение, что именно чрезмерный контроль и жесткие правила не позволяют КУА заработать реальную прибыль. Если вы захотите вывести деньги, с прибыли придется заплатить 13% подоходного налога. Еще один минус — комиссия за работу управляющей компании, которую вам придется заплатить.

Многие эксперты советуют рассматривать ПИФы как долгосрочный инструмент.

Вложения в чей-то бизнес тоже можно рассматривать в качестве инвестиций. Правда, в этом случае вы должны быть на сто процентов уверены в успехе этого дела. Особенно в нынешних экономических условиях, потерять можно все до последней копейки.

Ну и конечно, традиционный способ — покупка недвижимости. Если бы вы купили квартиру в Москве в году 2005-м, а теперь продали ее, заработок был бы очевидным. Сейчас же, в кризис, квадратные метры дорожают очень медленно. С другой стороны, безусловно, иметь несколько квартир приятно и когда-нибудь они будут стоить действительно значительно дороже. Но нужно понимать, что эти вложения сразу требуют большого капитала.

Форекс как новая профессия

Форекс — это по сути всемирный обменник. На нем торгуются все валюты мира. Трейдеры с помощью специального терминала, который предоставляется форекс-компаниями, имеют возможность покупать и продавать валюты, зарабатывая на разнице курсов. Предположим, у вас есть евро, и вы, с помощью аналитики и технического анализа, понимаете, что эта валюта подешевеет, а вот доллары, которые сейчас стоят дешево, наоборот вырастут в цене. Поэтому вы на свои евро покупаете доллары и завтра, когда курс изменится, получаете прибыль. Другое дело, что вы также можете принять неправильное решение и поставить не на ту валюту.

Поэтому форекс считается высокорисковым рынком, но и прибыль он может принести значительную.

Однако и у этого способа заработать есть свои особенности. Тут придется учиться. Если вы, конечно, не собираетесь относиться к Форексу, как к казино, а настроены серьезно. Вам нужно закончить он-лайн курсы, и освоить торговлю в демо-версии (когда вы торгуете на ненастоящие деньги на настоящем рынке). Прелесть тут кроется в том, что эти знания пригодятся вам, даже если передумаете связывать свою жизнь с валютой. Основы мировой экономики, знание финансовых инструментов и понимание всех процессов, которые происходят, поможет вам копить, сохранять и вкладывать деньги.

Важно, что работать на Форекс можно где угодно. Хоть сидя на шезлонге на даче, хоть во время обеденного перерывать на работе, хоть на берегу океана — главное, чтобы был выход в Интернет с компьютера, телефона или планшета. Так как рынок глобальный, торговля происходит круглосуточно, ведь когда в России наступает ночь, в Америке только встает солнце. Главное, определиться со временем, когда вы будете торговать.

Форекс не требует больших капиталов для начала торговли. Это может быть хоть 100 долларов. Но при этом нужно быть готовым к тому, что ваша жизнь изменится. Чтобы быть успешным, придется постоянно узнавать что-то новое, смотреть финансовые новости, анализировать движения рынков, регулярно уделять время торговле. Ну и последние плюс и минус Форекса. Все неудачи и успехи тут зависят только от вас, потому что на валютном рынке можно заработать даже в кризис. Ведь если одна валюта дешевеет, то другая обязательно дорожает.