Продукты, завезенные в Самару из Средней Азии, оказались заражены калифорнийской щитовкой

В декабре специалисты Россельхознадзора по Самарской области при проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции на пункте пропуска МА "Курумоч" обнаружили в багаже граждан, прибывших из Средней Азии, продукты, в которых найдены насекомые.

Информация об этом размещена 16 декабря на сайте управления ведомства. В ходе экспертизы, проведенной Самарским референтным центром Россельхознадзора, в партиях хурмы из Таджикистана и груш из Узбекистана обнаружен вредный организм - калифорнийская щитовка. Вся зараженная продукция была уничтожена.