Продукты, завезенные в Самару из Средней Азии, оказались заражены калифорнийской щитовкой

В декабре специалисты Россельхознадзора по Самарской области при проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции на пункте пропуска МА "Курумоч" обнаружили в багаже граждан, прибывших из Средней Азии, продукты, в которых найдены насекомые.
Информация об этом размещена 16 декабря на сайте управления ведомства.
В ходе экспертизы, проведенной Самарским референтным центром Россельхознадзора, в партиях хурмы из Таджикистана и груш из Узбекистана обнаружен вредный организм - калифорнийская щитовка.
Вся зараженная продукция была уничтожена.
Калифорнийская щитовка - мелкое насекомое, покрытое сверху плотным щитком. У поврежденных щитовкой деревьев резко снижаются урожаи и на плодах образуются красные пятна. Сильно поврежденные щитовкой плоды теряют товарное качество, имеют неправильную форму и преждевременно опадают.