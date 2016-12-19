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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Продукты, завезенные в Самару из Средней Азии, оказались заражены калифорнийской щитовкой

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре специалисты Россельхознадзора по Самарской области при проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции на пункте пропуска МА "Курумоч" обнаружили в багаже граждан, прибывших из Средней Азии, продукты, в которых найдены насекомые.

Информация об этом размещена 16 декабря на сайте управления ведомства.

В ходе экспертизы, проведенной Самарским референтным центром Россельхознадзора, в партиях хурмы из Таджикистана и груш из Узбекистана обнаружен вредный организм - калифорнийская щитовка.

Вся зараженная продукция была уничтожена.

Калифорнийская щитовка - мелкое насекомое, покрытое сверху плотным щитком. У поврежденных щитовкой деревьев резко снижаются урожаи и на плодах образуются красные пятна. Сильно поврежденные щитовкой плоды теряют товарное качество, имеют неправильную форму и преждевременно опадают.

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