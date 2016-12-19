Аномальные морозы отступают из Самарской области

В Самарскую область приходит потепление, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 19 декабря, пройдет умеренный, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -1… -6°C. Ветер западный 6-11 м/с.

Во вторник, 20 декабря, ночью пройдет небольшой снег. Столбик термометра опустится от -16 до -21°C.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха составит -10… -15 °C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В среду, 21 декабря, ночью существенных осадков не ожидается. Температура воздуха опустится от -22 до -27°C.

Днем облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха составит -7… -12°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.