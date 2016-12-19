Аномальные морозы отступают из Самарской области

В Самарскую область приходит потепление, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 19 декабря, пройдет умеренный, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -1… -6°C. Ветер западный 6-11 м/с.
Во вторник, 20 декабря, ночью пройдет небольшой снег. Столбик термометра опустится от -16 до -21°C.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха составит -10… -15 °C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
В среду, 21 декабря, ночью существенных осадков не ожидается. Температура воздуха опустится от -22 до -27°C.
Днем облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха составит -7… -12°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊