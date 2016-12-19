ВТБ 24 предложил услугу "Автоплатеж" абонентам "МегаФона"

"МегаФон" совместно с банком "ВТБ 24" запустили услугу "Автоплатеж" - удобный способ автоматического пополнения баланса мобильного телефона без комиссии, который позволит вам всегда быть на связи и не задумываться, где, когда и каким способом пополнить счет. Этим сервисом через другие банки уже пользуются более 4,5 миллиона абонентов "МегаФона".

Услуга работает очень просто. Когда баланс вашего мобильного телефона достигает минимального значения, со счета банковской карты списывается установленная вами сумма платежа за услуги мобильной связи. Деньги зачисляются на баланс мобильного телефона, и вам приходит sms о пополнении баланса. Стоит отметить, что услуга позволяет не только позаботиться о собственном комфорте, но и обеспечить бесперебойную мобильную связь для родных и близких. "Автоплатеж" подключается бесплатно, абонентская плата и комиссия за услугу также не взимается.

Чтобы начать пользоваться услугой, необходимо совершить несколько простых шагов:

выбрать значение минимального баланса мобильного телефона (это может быть 30, 150 или 600 рублей);

установить сумму одного пополнения (вы можете указать любую сумму);

указать максимальную сумму пополнений в течение суток.

При необходимости абонент в любой момент может изменить сумму автоплатежа.

Подключение услуги возможно через интернет-версию ВТБ24-Онлайн и осуществляется бесплатно. "Автоплатеж позволяет нашим абонентам всегда оставаться на связи и не думать о том, что им нужно пополнить баланс телефона, чтобы принять важный звонок или иметь возможность воспользоваться мобильным Интернетом. Это удобно и экономит время наших абонентов. Мы рады данному партнерству с одним из крупнейших банков страны и вдвойне рады, что именно абоненты "МегаФона" первыми смогут воспользоваться данной услугой", - отметил директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.