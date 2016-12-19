При ночном пожаре на ул. Арцыбушевской спасены мужчина и женщина

В понедельник, 19 декабря, ночью во время тушения загоревшегося дома № 92 по ул. Арцыбушевской пожарные спасли 54-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Их передали врачам "скорой помощи", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Мужчина и женщина получили ожоги. Врачи самарской службы "03" оказали им необходимую помощь и увезли их в лечебное учреждение.