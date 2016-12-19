На 9-й Просеке в Nissan нашли мужчину, раненного в голову из травматики

В пятницу, 16 декабря, на второй линии 9-й Просеки в Самаре в четвертом часу дня, по предварительным данным, в машине Nissan понадобилась помощь 43-летнему мужчине, раненному в голову, предположительно, из травматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Из какого оружия и при каких обстоятельствах пострадавший получил ранение, пока точно неизвестно. Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося уточняются.