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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На 9-й Просеке в Nissan нашли мужчину, раненного в голову из травматики

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 декабря, на второй линии 9-й Просеки в Самаре в четвертом часу дня, по предварительным данным, в машине Nissan понадобилась помощь 43-летнему мужчине, раненному в голову, предположительно, из травматического оружия, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Из какого оружия и при каких обстоятельствах пострадавший получил ранение, пока точно неизвестно.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Дерево находится за пределами придомовой территории, определенной приложением №5 к договору управления. В администрацию Октябрьского района направлялась информация о необходимости сноса дерева.

Илья Сомов 05 декабря 2016 15:48 Прокуратура: полиция и администрация решили, что в падении ветки на мать с младенцем никто не виноват

Авария произошла по вашей вине? Может быть потому что она произошла по вашей вине, поэтому вы никуда не обращались. Если же не по вашей и вы столько страдали и жили на больничный (что достаточно странно), то вы героиня и святой человек. Не требовать возмещения вреда и компенсации - это сила!!! А девушке скорейшего выздоровления! Дерево упало не по ее вине, а по вине ответственных должностных лиц. И почему она должна молчать и терпеть. Странное обвинение - в "нытье", может это просто зависть, что свою ситуацию Марина нигде не осветила. Но это не проблемы пострадавшей девушки.

Марина Тюльтяева 25 ноября 2016 15:34 Прокуратура: полиция и администрация решили, что в падении ветки на мать с младенцем никто не виноват

Читаешь данную статью и удивляешься-сколько нытиков появилось.Пишу так как сама была в данной ситуации.(Только не де дерево а авария)Переломы были на трёх позвонках -один грудной отдел-другие два позвоночный.Что намного хуже.Да неудобно месяц в лежачем положение.Три месяца сидеть нельзя.Да нужна временами физическая помощь.Муж со мной сидел-жили на больничный.больничный пол года.Но это же не трагедия.Человек может двигаться-ходить и.т.д.Неудобно больше морально.Корсет стоит в порядке трёх тысяч.Снимки делает поликлиника-БЕСПЛАТНО.Процедуры как таковые не нужны никакие.Так что это похоже больше на желание поправить свои финансы за чужой счёт.Судить людям.(Понятно что дети-но это жизнь а перелом зарастает без последствий)Тут нет ничего тяжёлого-обыкновенные тяготы жизни.

Владимир Иванов 22 ноября 2016 16:12 Самарские экологи берут пробы воздуха, пытаясь выяснить причину утечки газа минувшей ночью

Не знаю, на сколько может быть связано появление запаха газа в Новокуйбышевске и Зубчаниновке. Думаю, что подтвердить или опровергнуть саму возможность такой связи специалистам не сложно. Но вернемся к запаху, похожему на запах газа в Промышленном и Кировском районах города. Живу на 15 этаже дома 89 по Вольской уже почти 5 лет. Дыхалка после Чернобыля, следовательно весьма чувствительна к любым органическим примесям в воздухе. Так вот, запах газа часто ощущаю все эти годы, что доставляет мне много неприятных хлопот. Происходит такое в промежуток времени между 20-21 часом и часов до 2-4 ночи. Такая роза ветров в этом районе. В это время часто ветер с реки в город, а потом штиль. И пока не подует куда в сторону, т.е вдоль реки, этот смрад стоит. Связываю происхождение этого с двумя факторами, перепроверить которые не могу. Это или испытания двигателей на моторостроительном заводе, или при определенных состояниях вертикальной устойчивости воздуха, воздух с вентиляционных каналов не уходит вверх, а опускается вниз. Может быть мои наблюдения в чем-то помогут специалистам, а может они меня достоверно убедят в не правоте. Я в прошлом военный врач токсиколог-радиолог. С уважением, Владимир.

Artem Ivanov 18 октября 2016 16:09 Самаре две машины провалились в яму с кипятком

У рено двигатель не затопило а у приоры утонул опять не повезло отечественному авто прому :))

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