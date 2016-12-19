В Самаре залито 95 катков

В Самаре уже залито 95 катков, сообщили в понедельник, 19 декабря, на совещании в администрации города. Еще 19 катков будут залиты до конца года.
Катки находятся на внутридворовых территориях, в образовательных учреждениях, в парках, скверах и на набережной, а также несколько катков являются ведомственными, государственными или частными.
Глава Самары Олег Фурсов поручил в каждом районе города определить ответственного за содержание катков.
"Пусть они в еженедельном режиме докладывают об их состоянии. Здесь еще важна поддержка общественности, об этом часто пишут блогеры, журналисты, неравнодушные жители. Мы должны совместно за этой ситуацией наблюдать и стремиться к тому, чтобы на территориях районов были нормальные, пригодные для катания катки, - заявил он. - Это здоровый образ жизни, досуг в зимнее время. Со временем все катки должны быть с подсветкой и музыкальным сопровождением. Понятно, что одномоментно это сложно сделать, но мы должны оформлять их таким образом, чтобы у людей создавалось хорошее настроение. И надо шире привлекать к организации катков УК. В соседних регионах такая практика присутствует".
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.