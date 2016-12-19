В Самаре залито 95 катков

В Самаре уже залито 95 катков, сообщили в понедельник, 19 декабря, на совещании в администрации города. Еще 19 катков будут залиты до конца года.

Катки находятся на внутридворовых территориях, в образовательных учреждениях, в парках, скверах и на набережной, а также несколько катков являются ведомственными, государственными или частными.

Глава Самары Олег Фурсов поручил в каждом районе города определить ответственного за содержание катков.

"Пусть они в еженедельном режиме докладывают об их состоянии. Здесь еще важна поддержка общественности, об этом часто пишут блогеры, журналисты, неравнодушные жители. Мы должны совместно за этой ситуацией наблюдать и стремиться к тому, чтобы на территориях районов были нормальные, пригодные для катания катки, - заявил он. - Это здоровый образ жизни, досуг в зимнее время. Со временем все катки должны быть с подсветкой и музыкальным сопровождением. Понятно, что одномоментно это сложно сделать, но мы должны оформлять их таким образом, чтобы у людей создавалось хорошее настроение. И надо шире привлекать к организации катков УК. В соседних регионах такая практика присутствует".