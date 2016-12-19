В Тольятти психически больного мужчину подозревают в покушении на жизнь пенсионерки

В воскресенье, 18 декабря в следственном отделе по Комсомольскому районе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Еще летом 2016 г. в больницу доставили 78-летнюю пенсионерку, которой врачи поставили диагноз: черепно-мозговая травма. На теле потерпевшей также были отмечены кровоподтеки.

По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего Леонида М., ранее судимого за незаконные действия с наркотиками.

По версии предварительного следствия, 15 июня на одном из участков садового кооператива "Наука" он, избив женщину деревянной палкой, пытался ее задушить. Но, находясь в неадекватном состоянии, мужчина не смог довести преступный умысел до конца.

Как сообщили в полиции, задержанный состоит на учете у психиатра и нигде не работает.