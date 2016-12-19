В тольяттинском гараже мужчина получил частичную травматическую ампутацию пальца

В воскресенье, 18 декабря, в пятом часу вечера, в гараже в Автозаводском районе Тольятти, по предварительным данным, пострадал 74-летний мужчина. У него диагностировали частичную травматическую ампутацию пальца руки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Быстро приехавшие по вызову для спасения пострадавшего врачи тольяттинской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли мужчину в лечебное учреждение.