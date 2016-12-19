Началось оглашение послания губернатора депутатам Самарской губернской думы и жителям региона

В понедельник, 19 декабря, в 14:00 в Самарском академическом театре оперы и балета началось оглашение послания губернатора Николая Меркушкина. Глава региона обращается с посланием к депутатам губернской думы и жителям Самарской области в рамках шестого расширенного заседания областного парламента. Это уже пятое послание Николая Меркушкина.

Послание, с которым руководитель области обращается в конце каждого года, - программный документ, ориентир для работы губернии не только на следующий год, но и сразу на несколько лет вперед.

На заседании думы присутствуют депутаты Государственной думы и местных представительных органов, члены Совета Федерации, министры регионального правительства, главы муниципальных образований, руководители крупных промышленных предприятий губернии, лидеры общественных организаций. Всего в зале САТОБ собралось более тысячи приглашенных.

Участники внеочередного заседания думы стали собираться в театре примерно за час до начала выступления губернатора. Второй год подряд послание предваряет видеопрезентация, где продемонстрированы основные достижения региона.

Открыл заседание председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. "Сегодняшнее заседание посвящено посланию губернатора Николая Ивановича Меркушкина к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона "О положении Самарской области и основных направлениях ее развития", - сказал председатель думы и передал слово Николаю Меркушкину.