Врачи самарской "скорой помощи" помогли появиться на свет новорожденной девочке

В воскресенье, 18 декабря, около 9:00 в квартире на ул. Ново-Садовой у 26-летней женщины начались роды. Для нее вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс медики Самары.

Прибывшие врачи оказали помощь роженице. В их присутствии на свет появилась девочка. Медики отвезли малышку с мамой в роддом одной из городских больниц.