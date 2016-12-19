Владимир Бирюков: "Водопотребление в Самаре ежегодно падает на 3-5%"

Главный управляющий директор ООО "Самарские коммунальные системы" Владимир Бирюков в интервью Волга Ньюс рассказал о том, что будет с тарифами на водоснабжение и водоотведение, о возможности продления инвестпрограммы и экспансии в еще один город области, а также о том, какие застройщики в Самаре не смогут получить техусловия для подключения к НФС.

500 млн - на дырявые трубы

- Год завершается - время подводить итоги. Что было сделано компанией в этом году и, в частности, в рамках инвестиционной программы?

- Мы хотели сделать много, но получилось не все. В первую очередь из-за установленного тарифа.

Основные работы при этом мы выполнили. Это работы по ГОКСу (Городские очистные канализационные сооружения. - Здесь и далее прим. Волга Ньюс) почти на 128 млн рублей, продолжение обновления насосного оборудования на насосных станциях, которое принесло очень много дивидендов в плане экономии, замена и реконструкция сооружений на НФС-1 со строительством РЧВ (резервуары чистой воды) с устройством по обезвоживанию осадка, прокладка водоводов и коллекторов.

В этом году мы сделали работ на сумму порядка 280 млн, хотя планировали на 800. Но у нас просто нет источников финансирования.

Я напомню, из чего складывается тариф и как он связан с инвестпрограммой. Все мероприятия, которые мы проводим (работы по реализации инвестпрограммы, перекладки и прочие) - все они до мельчайших подробностей согласованы с городской и областной администрациями, определена стоимость этих работ. Вся стоимость соотнесена с объемом проданной воды - это и есть тариф. Мы не можем выполнять работ больше, чем согласовано и обеспечивается тарифом. По закону, в случае, если мы понимаем, что тарифа не хватает на возмещение затрат на реализацию мероприятий, у нас есть право обратиться за корректировкой тарифа. Что мы и сделали.

Федеральная антимонопольная служба признала, что мы были недофинансированы. С 1 октября тариф повышают, но не на столько, на сколько указала ФАС. И вновь образовалась дельта. Соответственно, дельта, образовавшаяся с июля и с октября по сегодняшний момент, не позволяет в полном объеме выполнить инвестпрограмму. Существует небольшое недофинансирование.

Мы выбрали наиболее важные работы и сконцентрировали на них свое внимание. И, более того, те работы, которые ушли на второй год, будут обязательно выполнены.

Надеюсь, мы в ближайшее время проблему с тарифами решим. Если не решим, то будем выходить с ходатайством об увеличении срока инвестпрограммы на два-три года с тем, чтобы можно было выполнить все работы и чтобы не было большой нагрузки на население.

- То есть вы, возможно, будете инициировать новое повышение тарифов?

- Нет, мы не инициируем. Есть экономическая обоснованность тарифов. Мы не за повышение тарифов. Мы - за то, чтобы была золотая середина: и жители довольны, и работы ведутся.

Если в тяжелых условиях, в которых сейчас находится вся страна, каждый будет говорить о том, что тарифы надо повышать, то понятно, что у любого жителя встанет вопрос: с деньгами-то легко сделать, а вы без денег попробуйте... Этот менталитет присутствует.

Мы сейчас говорим, что есть возможность не повышать тариф, но тогда нужно продлить срок выполнения инвестпрограммы: не до 2019 года, а до 2021 года, например.

Чтобы постепенно нагрузка на предприятие была уменьшена и население не почувствовало перебоев.

Но есть еще один источник: это арендная плата 500 млн рублей в год, которую вы вносим МП "Самараводоканал". Если бы этого не происходило, то и нагрузка на население тоже была бы меньше. Мы сейчас активно поднимаем этот вопрос и будем его выносить на все уровни, чтобы убедить, что эти деньги должны вкладываться в сети.

- Вы выходили на переговоры с властями по этому поводу?

- Было проведено совещание у замминистра строительства и ЖКХ Чибиса (заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис). Сейчас подготовлено письмо на имя зампредседателя правительства Козака (вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак) по этому вопросу. В правительстве и министерстве строительства и ЖКХ предварительно наша позиция принята. Более того, начата подготовка к переходу на договор концессии.

Это здравый смысл. Нет ни одного города в России, где есть государственно-частное партнерство и компании платят муниципалитету живые деньги. Эти деньги - амортизация, они должны вкладываться в ремонт сетей и оборудования. Сейчас это все вкладывается в строительство скверов и посадку деревьев.

- Сейчас СКС на прямых расчетах с населением…

- 367 тысяч лицевых счетов.

- В связи с переходом на прямые платежи возникли взаимные финансовые претензии с управляющими компаниями, которые ранее включали строку водоснабжения и водоотведения в свои платежки, в частности, были разногласия с ООО "Жилищно-коммунальная система"...

- Законодательство все поставило на свои места. Сейчас принято решение на государственном уровне о том, что ресурсоснабжающие организации должны быть на прямых расчетах с населением.

Мы, может быть, и бежали впереди планеты всей, но были на верном пути, и наша позиция абсолютно справедлива. И практика доказала, что собираемость с населения подросла.

Нам пришлось открыть центр обслуживания клиентов, перестроить работу сбытового подразделения, еще многое предстоит сделать... Тем не менее мы собираем больше.

- Вы будете переводить остальных абонентов на прямые платежи?

- Обязательно.

"Секретная" карта СКС

- Каков возраст самой старой трубы? В конце XIX - начале XX века прокладывали керамические коммуникации. Есть такие сети в городе, вы их раскапываете?

- А вы знаете, были деревянные трубы. Их прокладывали еще даже в 1930-х годах. Завод по строительству деревянных труб был и в Самаре. У нас есть образец как раз деревянной трубы, который мы будем выставлять в музее.

Никто не знает, какая из труб в Самаре самая старая. Она, может, где-то лежит, и в том числе деревянная.

Весь город стоит на различных коммуникациях: вода, канализация, электрика, все остальное. И кто-то в какое-то время в каком-то году законно-незаконно прокладывал все эти трубы. У нас и сейчас есть очень много самовольщиков. Построил частный домик - к нему трубу, ее к нашей подсоединил...

Есть оборудование, которое объективно нужно закупать пока только за границей. В России, например, не могут делать задвижки на трубы. Не могут их делать до сих пор нормально и в Китае.

Что происходило в позапрошлом веке, сказать невозможно. Архивы у нас есть, но самую старую мы точно не найдем. Надеемся, что таких труб немного. Хотя когда вскрытия делаем, попадаются разные трубы. И керамические, которые уже настолько ветхи, что в труху превращаются. Есть трубы чугунные - они лежат по 100 лет и, наверное, еще столько же там пролежат. Есть стальные, которые подвержены коррозии через 10-15 лет. Разные трубы, пересекающиеся друг с другом, а какого они года, в каком состоянии они находятся - мы не знаем.

- Есть места, где нужно первоочередно менять?

- У нас есть программа, которая рассчитывает нам критические точки по аварийности. Есть в живом варианте - на карте. У нас есть очаги, где мы каждый год подсчитываем количество технологических отказов. Соответственно, все это учитывается.

Эти участки мы включаем в нашу инвестиционную программу для того, чтобы минимизировать риски по аварийности. Замена труб как раз производится после проведения тщательного анализа.

- Вы можете предоставить эту карту в электронном виде?

- Это секретная информация. Для работы с ней необходимо иметь соответствующую форму допуска.

- Обозначьте сами несколько мест.

- А зачем? Житель живет себе спокойно. Вы сейчас ему покажете эти точки, и он начнет нервничать.

Может быть, этих точек больше и не будет, потому что мы отрегулировали давление и там все будет нормально. А может быть, мы завтра поменяем эту трубу.

Жителям не нужны лишние переживания. А это лишний повод переживать. На мой взгляд, этого не нужно делать. Каждому человеку тяжело объяснить. Пусть каждый понимает, что мы на верном пути, мы за четыре года работы понизили аварийность на сетях на 35%. Вы как житель города помните времена, когда бежали реки по городу. Помните?

- Да.

- Сейчас нет такого?

- Не так часто.

- Это подтверждение моих слов. Нам удалось более чем на 40% уменьшить количество засоров канализации. Мы "лечим" наши трубы и делаем все, чтобы они меньше "болели".

- Для того чтобы "лечить" трубы, вы привлекаете подрядные организации? Какие работы своими силами выполняете?

- Мы - эксплуатирующая организация, строительством как таковым не занимаемся. Если копнули, то рассчитываем, что там небольшой кусок. Если он продлен на несколько метров, то эти работы мы проводим самостоятельно.

Там, где мы уже знаем, что нужно заменить километр трубы (вы же знаете, по Ново-Садовой большие работы проводились, на Дыбенко, в 120-м квартале), привлекаются подрядные организации, специализированные строительные. Отбор происходит по конкурсу.

- Это организации нашей области или иногородние?

- В основном Самара и Тольятти.

- У кого вы закупаете оборудование, инструменты, технику? У отечественных производителей, или все это иностранного происхождения?

- Есть оборудование, которое объективно нужно закупать пока только за границей. Те же задвижки на трубы, например, не могут делать в России, не могут их делать до сих пор нормально и в Китае.

Поэтому туда, где большие зоны риска, мы, как правило, покупаем те задвижки, у которых срок гарантии 50 лет, - австрийские, польские, немецкие. Ставим их и радуемся.

А есть оборудование сложное, которое мы закупали у фирмы Siemens. На наших очистных сооружениях мы их воздуходувки установили. Ни одна российская воздуходувка, к сожалению, не даст того результата, который мы получили, установив это оборудование.

Трубы, которые мы укладываем, - все российские: и полиэтиленовые, и стальные, и чугунные, и пластиковые.

- Скачок по валюте повлиял?

- Еще как повлиял. Например, при закупке трех воздуходувок планировали одну сумму, а получили практически в 2,5 раза выше. И покупали за доллары. Как раз в 2014 году произошел кризис, и мы сильно просели на этом.

- Компания сдает в субаренду имущество, полученное от МП "Самараводоканал"? Ранее проходила в СМИ такая информация...

- Мы сдали в субаренду имущество части Куйбышевского района. Когда СУТЭК ушел оттуда в 2014 году, нас администрация буквально заставила взять это имущество, и у нас не было другого выхода, как передать в субаренду. Потому что в Куйбышевском районе тариф отличается от тарифов восьми районов города. Если бы мы оформили на "Самарские коммунальные системы", то пришлось бы повышать тарифы в восьми районах города.

Был проработан и подтвержден протоколом министерства с участием администрации района вариант, чтобы дать нам добро на передачу в субаренду части Куйбышевского района. Это исключение из правил: обычно "Самарские коммунальные системы" сдают в субаренду "Водным технологиям". Но эта тоже наша организация, мы здесь не делаем никаких подпольных схем.

Одна на всех

- Существует мнение, что в сфере ЖКХ бизнес делать нельзя. Ваша компания, судя по финансовым отчетностям, показывает обратное: у вас выручка выросла более чем в 2 раза с 2012 года. Как удалось достичь таких показателей?

- В рамках "Российских коммунальных систем" "Самарские коммунальные системы" имеют самую высокую производительность труда, которой мы достигли за три года работы. У нас самые низкие операционные издержки. Мы провели достаточно серьезную оптимизацию, и под этим словом я подразумеваю не только сокращение персонала.

Если в МП "Самараводоканал" было более 3500 человек, то сейчас у нас работает 2980.

Понятно, что мы на этом экономим, но, помимо этого, мы же еще результаты даем. Только частник заинтересован в том, чтобы эффективно работать. Мы приняли хозяйство у МП "Самараводоканал", которое 40 лет вообще ничего не делало. Надо задуматься: 40 лет "ни один гвоздь не вбивался" в то, чтобы сети и головные сооружения содержать в нормальном состоянии!

Приходит собственник и начинает работать. И доказывает, что мы на верном пути. За три года вложили большие суммы, скоро уже будет 1,6 млрд рублей. Какая еще компания в области вложила столько в сети? Мы заинтересованы, чтобы наше оборудование работало исправно. Потому что если мы будем работать с идеологией временщика, то через два года нас отсюда выбросят.

Мы хотим получать прибыль, а получать ее можно только с хорошим оборудованием и хорошими сетями.

Позиция государства сейчас такова: к 2018 году в ЖКХ не должно быть муниципальных и государственных предприятий - зачем из бюджета деньги тянуть? Например, в 2012 году наше МП "Самараводоканал" взяло миллиард и непонятно, куда он ушел, а за этот миллиард два года СКС рассчитывались. Это было "эффективно работающее" МП, которое палец о палец не ударяло, а сети привело к состоянию 85%-го износа. Что здесь эффективнее, пусть каждый сам подумает.

Поэтому мы, получив на 35 лет в аренду имущество МП "Самараводоканал", понимаем, какие задачи перед нами стоят. И не хочется никаких левых схем, а хочется, чтобы наше предприятие стабильно работало и чтобы жители спокойно пили чистую воду.

Мы провели большую оптимизацию на двух головных сооружениях. Сейчас проводим автоматизацию канализационно-насосных станций. Есть оборудование, которое позволяет работу проводить без участия людей.

Мы убрали несколько подразделений, в которых сотрудники не могли ответить на вопросы, чем они занимаются. Избавились - и отряд не заметил потери бойца.

Первый год убирали, второй год убирали, сейчас уже делаем это осторожнее, потому что приближаемся к той точке, за которую нет необходимости заходить.

Закупили итальянскую каналопромывочную машину МОРО, которая заменяет четыре аппарата. И эффективность у нее гораздо выше, и функций больше. Но стоит она 17 млн рублей. Мы ее купили, потому что знаем: это даст (и дает) хороший результат.

- С таким серьезным подходом вы планируете экспансию в другие города области?

- У "Российских коммунальных систем" по этому поводу большие планы. Сегодня по всей стране рассматривается 18 городов. Прежде чем заходить, нужно понимать, куда заходить. Мы только-только начинаем расти, проблем еще очень много и очень много работы, которую нужно делать. На этом фоне к Самаре подсоединять еще какие-то города сейчас, наверное, преждевременно.

Но мы уже прорабатываем этот вопрос - ведем переговоры с одним из больших городов области. Пока столкнулись с тем, что там есть большие долги муниципального предприятия перед определенной организацией. Поэтому нужно проработать финансовую модель захода.

Я считаю, что в области должна быть единая организация, которая бы занималась водоснабжением и водоотведением.

- Город назовете?

- Зачем? Это из серии тех точек на карте. Мы действительно ведем переговоры, и этот город достаточно большой. В Тольятти уже находится наша структура, там работают "Волжские коммунальные системы". Но у нас еще есть большие города.

С водой как без воды

- Какова себестоимость куба воды?

- 75% себестоимости - это электроэнергия. Остальное - все, что к этому прикладывается: заработная плата, налоги, производственные программы, реагенты и так далее.

- Как меняется водопотребление в последние годы?

- Оно уменьшается. Каждый год от 3 до 5% уменьшается. Это наша беда. И это говорит о многом.

- Подробнее…

- Заводы закрываются, люди уезжают, устанавливают приборы учета. Мы же понимаем, что новые дома строятся, но потребителей не становится больше. Увеличивается лишь размер коммуникаций.

- А каковы потери на сетях водопровода? В какую сумму они обходятся?

- 17%. Абсолютные цифры не хочу называть - называю проценты, потому что это понятнее. Суммы вы не привяжете к трубам.

Борьба с потерями - это в том числе наша задача, с которой мы пытаемся справляться. Это наша боль, когда мы находим целые улицы, которые незаконно подключены. И вопрос: откуда они брались, почему такая ситуация, почему МП не занималось этим?

- Получается, что существующие НФС справляются с существующими объемами водопотребления и никаких дополнительных источников не требуется...

- За некоторыми исключениями. На НФС-1, НФС-2 есть даже достаточно большой запас по мощности. У нас есть болевая точка под названием НФС-3 (находится около "Амбара"). Это южное направление, где скважина дает всего 50 тысяч кубов и здесь вода с повышенной жесткостью. В свое время, когда станцию строили (в конце 1990 годов), не хватило средств на постройку станции умягчения воды. И сейчас средств на это нет. На этой станции "висят" Южный город, Куйбышевский район, технопарк и другие объекты. Южное направление развивается, а воды там нет. То есть здесь зона риска.

Сейчас рассматривается проект подвода воды с НФС-2 со Студеного Оврага на НФС-3. Ориентировочная стоимость - 4 млрд рублей. Если собственник потянет, программы будут разработаны, это большое дело. Если нет… Уже сегодня мы отказываем в выдаче технических условий застройщикам, которые пытаются питаться от воды, идущей от НФС-3.

А на улице Советской Армии и в Студеном Овраге можно еще подключать и подключать.

В омуте подземных вод

- Как меняется качество воды?

- Вода, которую мы готовим, - замечательная и пригодная для питья. И точка. Мы за этим следим ежечасно и круглосуточно и несем ответственность вплоть до уголовной.

У нас есть районы, где есть превышение по жесткости и по железу. Это Куйбышевский район, который питается от скважины НФС-3, и Красноглинский, и Управленческий.

В инвестпрограмму заложено строительство двух водоводов от НФС-2 в Управленческий. Сейчас заканчиваются проектные работы. Я надеюсь, скоро начнется строительство, и Управленческий и Красная Глинка начнут получать хорошую воду. Так как вода, которую мы берем из Волги и готовим - очень хорошая, ее можно пить.

- Как вы считаете, в нашей области водоснабжение из каких источников лучше?

- Из Волги. Подземные - это риски всегда.

Почти все скважины в Самаре - это беда. Возьмите Красную Глинку и Управленческий: там скважины стоят, но качество воды хуже, чем в Волге, объективно хуже.

И там приходится на водоподготовку тратить больше реагента, больше сил, а результат не может быть таким, которого бы хотелось. Туда надо вести водоводы.

Мы эти темы поднимаем, нас слышат. И очень надеемся, что эта проблема будет решаться не на словах, а на деле.

- Качество воды в Волге, как утверждают экологи, ухудшается. Вы это замечаете? Продумываете новые методы очистки или источники водоснабжения?

- Есть сезонные вещи. Мы не замечаем, чтобы вода в Волге стала хуже. Предприятий становится все меньше, а вода хуже? Так не бывает.

Лето на лето не приходится. Когда увеличивается количество планктона, например, который начинает перегнивать, образовывается марганец. У нас создана лаборатория, которая контролирует этот процесс, и мы добавляем реагенты в зависимости от состояния качества воды в Волге.

Пока за три года работы мы не входили в катаклизмы, где нужно было бы принимать экстренные меры для того, чтобы влиять на качество воды.

- Практикуется ли такое явление, как вторичное, многократное использование воды?

- Я упомянул работы, которые на НФС-1 проводятся. Это вода на так называемые технические нужды - промывку фильтров. В остальном вся вода после использования городом превращается в стоки, которые попадают на очистные сооружения, где происходит очистка стоков, и вода лучшего качества (учше, чем мы забираем из Волги) попадает в Волгу в конечном итоге. Для полива идет та же вода. У нас нет альтернативы.

Некоторые жители набирают воду из колонок, потому что "в квартире вода плохая, а в колонке хорошая". Но вода идет из одной трубы, просто в доме она будет всю ночь стоять и нагреваться. Есть понятие вторичного загрязнения, когда внутри дома вода застаивается.

У нас вода не делится на техническую и питьевую - мы готовим только питьевую.

- Есть ли запросы на использование отходов, образующихся при очистке использованной воды? В Европе придумывают технологии их переработки и использования в производстве, сельском хозяйстве…

- Придумывают очень много. Но по России не было, по-моему, ни одного водоканала, который эту систему в полной мере использовал. Было запланировано строительство метантенков, то есть получение газа при переработке ила, который образуется после очистки стоков. Их построили, и они стоят мертвым грузом, не работают. Такоова ситуация в Перми и во многих городах.

Сейчас происходит следующее: все эти осадки свозятся на иловые карты, они там лежат и перегнивают. Мы очень заинтересованы в том, чтобы их каким-то образом использовали. Приходят многие организации - обещают золотые горы. Но в итоге это оказывается пшиком.

Прорабатывали возможность сжигания ила с твердыми бытовыми отходами с целью получения электричества и тепловой энергии. Подобные мини-заводики стоят достаточно дорого. Пока денег на это нет.

А чтобы использовать их в качестве удобрения, нужно получить определенный сертификат. Кстати, у нас сертификат на пятый класс присутствует, то есть наш ил можно использовать в этих целях.

- Потребность в нем есть. Поступают предложения?

- Нет. Активности никакой в этом отношении нет.