Губернатор: "Конкуренция за превосходство в космосе становится главной стратегической задачей ведущих стран мира"

Продолжается оглашение послания Николая Меркушкина. В своем выступлении губернатор затронул тему развития аэрокосмического кластера региона и необходимость подготовки кадров для отрасли.
"В этом году состоялось знаменательное событие - первый запуск с гражданского космодрома Восточный. Во многом концепция этого космодрома, его проектирование и строительство осуществлялись самарскими предприятиями во главе с ОАО "РКЦ "Прогресс", - подчеркнул Николай Меркушкин.
Губернатор добавил: сызранский "Тяжмаш" исполнил основной стартовый стол, ОАО "Кузнецов" создал двигатели для ракеты, больше десятка наших предприятий были активными участниками реализации этого проекта.
"Я посетил космодром и спросил у его руководства о нашем участии при его строительстве. Мне ответили: какие вопросы, здесь что ни возьми - все самарское", - рассказал Николай Меркушкин.
Глава региона поздравил генерального директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина, коллектив предприятия, конструкторов, руководителей и коллективы других предприятий с этой большой и важной победой всей нашей страны. Зал присоединился к поздравлениям губернатора аплодисментами.
"Любая победа - это результат огромного труда и, особенно в этой области, интеллектуального труда. Сегодня конкуренция за превосходство в космосе становится главной стратегической задачей ведущих стран мира, и всем известно, как они двигаются вперед и какие амбициозные задачи ставят перед собой. Все прекрасно понимают: кто будет лидером в космосе, тот практически будет владеть миром", - сказал Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул: чтобы и дальше России выигрывать конкуренцию в этой отрасли, нужна глубоко продуманная и очень упорная работа. Прежде всего, в подготовке новых поколений ракетостроителей.
"В первом послании четыре года назад я говорил, что надо начинать готовить детей с 5-го класса. Сейчас хочу сказать, что начинать надо еще раньше, с детского сада. И тогда мы вырастим людей талантливых, которые смогут на самом высоком уровне конкурировать с кем угодно, и мы сохраним за собой превосходство в этой области", - уверен Николай Меркушкин.
Губернатор напомнил, что два года назад в Кинеле совместно с ОАО "РЖД" был открыт детский сад, где целый этаж посвящен космосу, и дети уже разбираются в этой теме.
"Если мы будем делать такие детские сады, то эти пяти-шестилетние дети, придя в школу, сохранят интерес к этой теме. Навыки, полученные в этом возрасте, очень важны. Это старт, который в перспективе может определить все", - подчеркнул Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.