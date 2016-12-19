Губернатор: "АвтоВАЗ намерен разработать автомобиль Lada нового поколения"

Доля автомобилей марки Lada на рынке увеличилась за четыре года в полтора раза. Об этом сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин во время оглашения послания.
"Четыре года назад доля наших автомобилей на рынке составляла 14%, - пояснил глава региона. - По итогам 2016 года будем иметь 21% доли рынка. Это хороший показатель, но наша задача - занять 35%, а может и 40% российского рынка".
Губернатор также сообщил, что на ПАО "АвтоВАЗ" намерены разработать автомобиль Lada нового поколения. "Завод набирает первых 250 молодых инженеров в конструкторское бюро, - рассказал Николай Меркушкин. - Они займутся разработкой автомобилей нового поколения, которые могут очень сильно отличаться от тех машин, которые есть сегодня. Без таких подходов конкурировать на рынке очень сложно".
Глава региона отметил: несмотря на некоторые успехи, ситуация на АвтоВАЗе пока остается сложной. "Положительные моменты, связанные с увеличением производства, пока не те, которые могли бы обеспечить благополучие коллектива, бюджет города Тольятти, платежи в бюджет области", - пояснил губернатор.
Николай Меркушкин также напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал программу обновления Тольятти, которая позволит создать 2 тыс. дополнительных рабочих мест в городе.
"Программа рассчитана до 2020 года включительно, - сказал губернатор. - Предполагается обновить социальную инфраструктуру города, дорожную сеть, благоустроить город".
Губернатор поручил депутатам Государственной думы Евгению Серперу и Владимиру Бокку сделать все, чтобы программа была реализована.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.