Губернатор: "АвтоВАЗ намерен разработать автомобиль Lada нового поколения"

Доля автомобилей марки Lada на рынке увеличилась за четыре года в полтора раза. Об этом сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин во время оглашения послания.

"Четыре года назад доля наших автомобилей на рынке составляла 14%, - пояснил глава региона. - По итогам 2016 года будем иметь 21% доли рынка. Это хороший показатель, но наша задача - занять 35%, а может и 40% российского рынка".

Губернатор также сообщил, что на ПАО "АвтоВАЗ" намерены разработать автомобиль Lada нового поколения. "Завод набирает первых 250 молодых инженеров в конструкторское бюро, - рассказал Николай Меркушкин. - Они займутся разработкой автомобилей нового поколения, которые могут очень сильно отличаться от тех машин, которые есть сегодня. Без таких подходов конкурировать на рынке очень сложно".

Глава региона отметил: несмотря на некоторые успехи, ситуация на АвтоВАЗе пока остается сложной. "Положительные моменты, связанные с увеличением производства, пока не те, которые могли бы обеспечить благополучие коллектива, бюджет города Тольятти, платежи в бюджет области", - пояснил губернатор.

Николай Меркушкин также напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал программу обновления Тольятти, которая позволит создать 2 тыс. дополнительных рабочих мест в городе.

"Программа рассчитана до 2020 года включительно, - сказал губернатор. - Предполагается обновить социальную инфраструктуру города, дорожную сеть, благоустроить город".

Губернатор поручил депутатам Государственной думы Евгению Серперу и Владимиру Бокку сделать все, чтобы программа была реализована.