Николай Меркушкин: "Нефтяная отрасль обеспечивает работой десятки тысяч людей"

В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета продолжается оглашение послания губернатора Николая Меркушкина.
Губернатор отметил, что в ближайшее время предстоит многое сделать для значительного укрепления потенциала Самарской области и улучшения жизни людей. "Мы должны придать новые мощные импульсы экономике, вывести ее на принципиально новый уровень, быть конкурентоспособными в динамично развивающемся мире. Это не просто слова: каждому, кто имеет к этому отношение, надо вдуматься, за этим стоит огромная работа, и нам предстоит в предстоящие годы ей серьезно заниматься", - заявил Николай Меркушкин.
Глава региона сообщил, что, несмотря на разнообразие отраслей экономики Самарской области, основным направлением продолжит оставаться добыча и переработка нефти.
"Много разговоров идет о диверсификации, и мы этим тоже занимаемся, но нефтяная отрасль обеспечивает работой десятки тысяч людей. Нефтяники - самые крупные плательщики в бюджет области, мы очень активно работаем со всеми компаниями: Роснефтью, Лукойлом, Татнефтью, Зарубежнефтью, Русснефтью и другими. Со всеми подписаны соглашения, которые успешно реализуются", - сообщил губернатор.
Николай Меркушкин напомнил, что поставленная им четыре года назад в первом послании задача о передаче нефтедобывающим компаниям земель под разведку выполнена. Наведен порядок с отводом земли. В результате объемы бурения увеличились в четыре раза. Почти в два раза увеличились платежи в бюджет.
А нефтедобывающие компании в итоге дополнительно направили более 4,5 млрд руб. на социальные программы в регионе. В связи с этим губернатор высказал слова благодарности руководству Самаранефтегаза и Росснефти.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.