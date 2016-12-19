Николай Меркушкин: "Нефтяная отрасль обеспечивает работой десятки тысяч людей"

В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета продолжается оглашение послания губернатора Николая Меркушкина.

Губернатор отметил, что в ближайшее время предстоит многое сделать для значительного укрепления потенциала Самарской области и улучшения жизни людей. "Мы должны придать новые мощные импульсы экономике, вывести ее на принципиально новый уровень, быть конкурентоспособными в динамично развивающемся мире. Это не просто слова: каждому, кто имеет к этому отношение, надо вдуматься, за этим стоит огромная работа, и нам предстоит в предстоящие годы ей серьезно заниматься", - заявил Николай Меркушкин.

Глава региона сообщил, что, несмотря на разнообразие отраслей экономики Самарской области, основным направлением продолжит оставаться добыча и переработка нефти.

"Много разговоров идет о диверсификации, и мы этим тоже занимаемся, но нефтяная отрасль обеспечивает работой десятки тысяч людей. Нефтяники - самые крупные плательщики в бюджет области, мы очень активно работаем со всеми компаниями: Роснефтью, Лукойлом, Татнефтью, Зарубежнефтью, Русснефтью и другими. Со всеми подписаны соглашения, которые успешно реализуются", - сообщил губернатор.

Николай Меркушкин напомнил, что поставленная им четыре года назад в первом послании задача о передаче нефтедобывающим компаниям земель под разведку выполнена. Наведен порядок с отводом земли. В результате объемы бурения увеличились в четыре раза. Почти в два раза увеличились платежи в бюджет.

А нефтедобывающие компании в итоге дополнительно направили более 4,5 млрд руб. на социальные программы в регионе. В связи с этим губернатор высказал слова благодарности руководству Самаранефтегаза и Росснефти.