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Глава региона: "Сотрудничество с НОВАТЭКом может принести региону более 10 тыс. рабочих мест"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета продолжается оглашение послания губернатора Николая Меркушкина. Глава региона обращается с посланием к депутатам губернской думы и жителям Самарской области в рамках расширенного заседания областного парламента.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Глава региона сообщил, что на январь 2017 года запланирована встреча с руководителем Газпрома Алексеем Миллером.

"Правительству области совместно с руководителями самарских подразделений Газпрома нужно очень хорошо продумать и предложить конкретную программу нашего дальнейшего сотрудничества", - обратил внимание губернатор.

Он также отметил, что региону нужно активно включаться в сотрудничество с НОВАТЭКом в рамках проекта "Ямал СПГ", которое может принести предприятиям области заказов на сумму 50 и более млрд рублей и более 10 тыс. рабочих мест.

"Каков будет итог этого соглашения, на какую сумму будут заказы, зависит только от нас, правительства, наших предприятий, их активности и инициативности. Восемь предприятий уже конкретно включились в эту работу. "Двери" этого соглашения и сегодня, и завтра будут открыты. Мы должны сделать все, чтобы представленные возможности использовались здесь по максимуму", - отметил губернатор.

Он заявил: "Это больше инициатива компании "НОВАТЭК", они хотят, чтобы в одном из их самых крупных проектов (а там только поставок оборудования было на 600 млрд рублей) были широко представлены самарские предприятия. Сейчас нашему депутату Леониду Симановскому поручено от НОВАТЭКа этим заниматься. У нас есть все возможности для того, чтобы лоббировать интересы наших предприятий, но они должны быть готовы к этой работе".

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