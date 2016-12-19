ГК "СИНКО" подвела итоги конкурса для журналистов и блогеров

Победителями творческого конкурса "Генерация пользы" в честь 25-летия СИНКО стали авторы статей и сюжетов, наиболее полно раскрывшие темы сельского хозяйства, медицины и образования региона.

Привлечь СМИ к всестороннему и объективному освещению деятельности социально значимого бизнеса, рассказать о деятельности и профессиях, ориентированных на главные потребности людей (производство продуктов питания, здравоохранение, образование) - такие цели поставили перед собой организаторы конкурса.

В течение года СИНКО организовывала поездки журналистов на свои предприятия, знакомила с людьми, которые делились профессиональными секретами. Результатом стали многочисленные фильмы, статьи, интернет-материалы. А в конце года определились победители, наиболее полно и креативно осветившие эти темы.

Ими стали журналисты газет "Самарское обозрение" Анастасия Савченкова и "Социальная газета" Татьяна Харитонова. Лучшими СМИ признаны газета Кошкинского района "Северные Нивы" и телевидение Кинель-Черкасского района "ТВ-10". Все они получили памятные дипломы и ценные подарки.