Николай Меркушкин поручил Олегу Фурсову навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок

Губернатор Николай Меркушкин в рамках своего послания остановился на вопросе модернизации подвижного состава общественного транспорта Самары в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

"Необходимо привести в порядок трамвайные пути в городе. В следующем году в Самару придет еще одна партия современных трамваев. Это будут лучшие в стране трамваи, и они тестовую работу начнут именно здесь. Мы - одни из лидеров в стране по закупке техники на газомоторном топливе, и в следующем году надо наращивать эти закупки", - обозначил направления работы на следующий год губернатор.

Николай Меркушкин сообщил, что в следующем году начнется строительство нового автовокзала, и обратился к главе Самары Олегу Фурсову. "Олег Борисович, наведите порядок на городских автобусных линиях. Мы не можем выпускать на линии старый и зачастую аварийный транспорт, когда новые муниципальные маршруты работают при неполной загрузке", - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что необходимо в следующем году запустить обновление подвижного состава самарского метрополитена, завершить проектирование канатной дороги до Южного города и начать ее строительство.

"Что касается подвижного состава метро, то есть записка на мое имя, где говорится, что 38 лет не закупалась новая техника. Надо посмотреть, что мы можем сделать и какой процент можем заменить до чемпионата мира по футболу", - сказал губернатор.

Николай Меркушкин также поставил задачу начала строительства нового здания речного вокзала, облик и содержание которого должны воплотиться в самых современных решениях.

"В сфере перевозок мы должны сделать Самару привлекательной для максимального количества транспортных потоков и для развития туризма. У нас для этого все возможности есть", - подчеркнул губернатор.