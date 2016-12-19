Николай Меркушкин поручил Олегу Фурсову навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок

Губернатор Николай Меркушкин в рамках своего послания остановился на вопросе модернизации подвижного состава общественного транспорта Самары в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
"Необходимо привести в порядок трамвайные пути в городе. В следующем году в Самару придет еще одна партия современных трамваев. Это будут лучшие в стране трамваи, и они тестовую работу начнут именно здесь. Мы - одни из лидеров в стране по закупке техники на газомоторном топливе, и в следующем году надо наращивать эти закупки", - обозначил направления работы на следующий год губернатор.
Николай Меркушкин сообщил, что в следующем году начнется строительство нового автовокзала, и обратился к главе Самары Олегу Фурсову. "Олег Борисович, наведите порядок на городских автобусных линиях. Мы не можем выпускать на линии старый и зачастую аварийный транспорт, когда новые муниципальные маршруты работают при неполной загрузке", - сказал глава региона.
Губернатор отметил, что необходимо в следующем году запустить обновление подвижного состава самарского метрополитена, завершить проектирование канатной дороги до Южного города и начать ее строительство.
"Что касается подвижного состава метро, то есть записка на мое имя, где говорится, что 38 лет не закупалась новая техника. Надо посмотреть, что мы можем сделать и какой процент можем заменить до чемпионата мира по футболу", - сказал губернатор.
Николай Меркушкин также поставил задачу начала строительства нового здания речного вокзала, облик и содержание которого должны воплотиться в самых современных решениях.
"В сфере перевозок мы должны сделать Самару привлекательной для максимального количества транспортных потоков и для развития туризма. У нас для этого все возможности есть", - подчеркнул губернатор.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.