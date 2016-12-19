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Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Химическое производство за четыре года на 20% увеличило объемы производства"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 декабря, губернатор Самарской области Николай Меркушкин обратился к депутатам губернской думы и жителям региона с ежегодным посланием. Огромное внимание в выступлении он уделил развитию промышленности и участию самарских предприятий в федеральных программах.

Губернатор: "Химическое производство за четыре года на 20% увеличило объемы производства" Губернатор: "Химическое производство за четыре года на 20% увеличило объемы производства"
Фото: Дмитрий Бурлаков

В частности, Николай Меркушкин отметил успехи металлургов, предприятий сельхозмашиностроения, химического кластера. Химики, к примеру, за четыре года на 20% увеличили объемы производства и миллиарды рублей средств вкладывают в обновление и создание новых производств.

"Они понимают, что конкуренция нарастает, строятся новейшие заводы. И если мы будем стоять на месте, то через три-пять лет наша продукция может оказаться ненужной. Нам необходимо все успеть и сделать это на самом высоком техническом уровне", - обратился губернатор к руководителям предприятий химической отрасли.

Что касается предприятий оборонно-промышленного комплекса, то, по словам главы региона, они за год увеличили производство на 18%. Динамика хорошая, однако этим предприятиям необходимо искать новые пути развития в связи с возможным уменьшением гособоронзаказа.

"Для того чтобы сохранить коллективы и дальше развиваться, нужно уже сегодня очень активно заниматься выпуском гражданской продукции, - сказал Николай Меркушкин. - Многие помнят начало 1990-х, когда многие предприятия разрушились. Нам нельзя повторить этот путь".

Для этого, подчеркнул губернатор, необходимо при поддержке правительства региона наладить плотное сотрудничество с федеральными институтами развития - Экспортным центром и Фондом поддержки промышленности. Опыт сотрудничества с последним уже позволил запустить новые производства на АКОМе, Евротехнике, СамараВолгамаше и других предприятиях.

Результат, по словам Николая Меркушкина, неплох, но для того чтобы институты развития оказали поддержку, необходимо предлагать такие проекты, реализация которых принесет дивиденды не только региону, но и стране в целом.

"Принцип работы этих институтов развития - поддерживать продуманные и конкурентоспособные проекты. И мы сможем получить значительно больше средств, если выйдем на них с проектами, которые будут давать эффект и нам, и стране, и значительно больший, чем проекты других регионов. Все зависит от нас", - резюмировал Николай Меркушкин и обратился к руководителям профильных министерств с просьбой довести до бизнеса информацию о критериях участия в федеральных программах развития.

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