Судебные приставы Октябрьского района и сотрудники ООО "ЗИМ-Энерго" провели совместный рейд

В ноябре 2016 года по решению суда была завершена процедура банкротства ТСЖ "Волгострой". На момент банкротства долг ТСЖ перед энергетиками был более 5 млн рублей. Часть задолженности сформировалась еще в 2010 году по вине руководства ТСЖ. А около 2 млн руб. за тепло задолжали жильцы.
В рамках судебного производства по банкротству ТСЖ "Волгострой" долги жильцов были переданы конкурсным управляющим ООО "ЗИМ-Энерго".
В ноябре энергетики приступили к взысканию задолженности с собственников 22 элитных квартир. Их уведомили о том, что исполнительные листы по долгам переданы судебным приставам, и предложили в кратчайшие сроки оплатить накопившуюся за многие годы задолженность.
Однако погасить свои долги посчитали возможным только два собственника.
В ходе совместного рейда судебные приставы и энергетики посетили девять квартир должников, которым вручали требования о явке на прием к приставам Октябрьского района либо предписания о погашении задолженности в течение пяти дней.
В случае неисполнения требований к должникам будут применяться все предусмотренные законом меры, включая списание денежных средств с расчетных счетов, арест имущества, ограничение регистрационных действий в отношении имущества должника, а также его права на выезд за границу.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.