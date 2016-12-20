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ЖКХ и благоустройство Общество

Судебные приставы Октябрьского района и сотрудники ООО "ЗИМ-Энерго" провели совместный рейд

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре 2016 года по решению суда была завершена процедура банкротства ТСЖ "Волгострой". На момент банкротства долг ТСЖ перед энергетиками был более 5 млн рублей. Часть задолженности сформировалась еще в 2010 году по вине руководства ТСЖ. А около 2 млн руб. за тепло задолжали жильцы.

В рамках судебного производства по банкротству ТСЖ "Волгострой" долги жильцов были переданы конкурсным управляющим ООО "ЗИМ-Энерго".

В ноябре энергетики приступили к взысканию задолженности с собственников 22 элитных квартир. Их уведомили о том, что исполнительные листы по долгам переданы судебным приставам, и предложили в кратчайшие сроки оплатить накопившуюся за многие годы задолженность.

Однако погасить свои долги посчитали возможным только два собственника.

В ходе совместного рейда судебные приставы и энергетики посетили девять квартир должников, которым вручали требования о явке на прием к приставам Октябрьского района либо предписания о погашении задолженности в течение пяти дней.

В случае неисполнения требований к должникам будут применяться все предусмотренные законом меры, включая списание денежных средств с расчетных счетов, арест имущества, ограничение регистрационных действий в отношении имущества должника, а также его права на выезд за границу.

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