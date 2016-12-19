Николай Меркушкин заявил о необходимости повышения престижа средних профессиональных учебных заведений

В понедельник, 19 декабря, Николай Меркушкин отдельный блок своего послания отвел под проблемы среднего профессионального образования в Самарской области.
"Особая тема в образовании - структура и уровень подготовки кадров массовых профессий. Я не раз об этом говорил, первые позитивные результаты появились. Но, к сожалению, система среднего профессионального образования своего достойного и крайне необходимого для региональной экономики места пока не заняла", - сказал губернатор.
Николай Меркушкин заметил, что вина за такое положение вещей лежит как на областном министерстве образования и науки, так и на отраслевых министерствах.
"Во многих западных странах конкурсы в колледжи превышают конкурсы в вузы. У нас, к сожалению, пока престижность колледжей не высока", - сообщил глава региона.
Тем не менее в целом по стране Самарская область в этой сфере выглядит гораздо лучше других регионов. "Процент людей, поступающих в средние профессиональные учебные заведения, выше - в Самарской области он составляет 50%. Но наша область - огромный промышленный центр, нам очень нужны квалифицированные кадры", - подчеркнул Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.