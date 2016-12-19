Николай Меркушкин заявил о необходимости повышения престижа средних профессиональных учебных заведений

В понедельник, 19 декабря, Николай Меркушкин отдельный блок своего послания отвел под проблемы среднего профессионального образования в Самарской области.

"Особая тема в образовании - структура и уровень подготовки кадров массовых профессий. Я не раз об этом говорил, первые позитивные результаты появились. Но, к сожалению, система среднего профессионального образования своего достойного и крайне необходимого для региональной экономики места пока не заняла", - сказал губернатор.

Николай Меркушкин заметил, что вина за такое положение вещей лежит как на областном министерстве образования и науки, так и на отраслевых министерствах.

"Во многих западных странах конкурсы в колледжи превышают конкурсы в вузы. У нас, к сожалению, пока престижность колледжей не высока", - сообщил глава региона.

Тем не менее в целом по стране Самарская область в этой сфере выглядит гораздо лучше других регионов. "Процент людей, поступающих в средние профессиональные учебные заведения, выше - в Самарской области он составляет 50%. Но наша область - огромный промышленный центр, нам очень нужны квалифицированные кадры", - подчеркнул Николай Меркушкин.















