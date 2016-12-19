В Самарской филармонии показали спектакль-импровизацию "Сказ о Емеле и щуке"

В Самарской филармонии для юных зрителей поставили музыкальный спектакль-импровизацию "Сказ о Емеле и щуке" по мотивам русской народной сказки "По щучьему велению".

В образах сказочных героев выступили артисты творческой группы "Поли-Арс" Сергей Макаров (художественное слово), Екатерина Михеева (сопрано), Елена Омельченко (художественное слово), Марат Долотказин (баритон), Дмитрий Шишкин (художественное слово), Иван Голев (художественное слово) и руководитель коллектива "Поли-Арс", концертмейстер Людмила Ткаленко (фортепиано).

В музыкальной постановке прозвучали три фрагмента из балета "Петрушка" Игоря Стравинского, "Я играю на балалайке" Валерия Гаврилина, "Токката" Арама Хачатуряна, романсы Александра Варламова "Что мне жить и тужить" и "Травушка-муравушка" в обработке Городовской и другие русские народные песни и частушки.