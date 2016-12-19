Губернатор: "Мы не будем оплачивать дороги, ремонт которых выполнен некачественно"

В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Николай Меркушкин, обращаясь с ежегодным посланием к депутатам губернской думы и жителям региона, подробно остановился на теме дорожного строительства в регионе.
Он отметил, что в 2016 году в Самаре и Тольятти ремонт, реконструкция и строительство коснулись почти всех крупных дорог городов.
По мнению губернатора, в уходящем году созданы хорошие заделы на предстоящие 10-15 лет. В 2017 году перед властями стоит задача увеличить объемы дорожных работ. Отдельное внимание губернатор уделил качеству выполнения ремонта.
"Мы пока не добились должного уровня качества. Я уже неоднократно говорил, что в этом году, как и в прошлом, мы примем не все дороги. За часть дорог мы деньги не заплатим, поскольку пока у нас не все делается в соответствии с технологиями", - обозначил Николай Меркушкин.
В частности, он привел пример качество бордюрного камня, который укладывают вдоль дорог. "Депутаты Самарской городской думы осматривали новые бордюрные камни. Этот камень уже платами вываливается. Понятно, что он сделан не по технологиям. В производстве он стоил в пять раз дешевле, а вот продали его в пять раз дороже. Современные технологии прессуют камень с гарантией в 25 лет, - критически заявил глава региона. - В течение двух-трех дней я жду записку, где будет обозначен подрядчик. И мы примем решение, будет ли он дальше работать".
Также Николай Меркушкин заявил, что в этом году в Самаре началось масштабное строительство многоуровневых развязок, что должно стать устойчивым трендом.
"При проектировании многоуровневого движения мы должны делать так, чтобы было удобно людям. Необходимо это делать быстрее и качественнее. Здесь должны работать специализированные организации", - пояснил глава региона.
Что касается общего строительства в Самаре, Николай Меркушкин считает, что уплотненное строительство в городе является препятствием в грамотной транспортной инфраструктуре.
Он обратился к главе города Олегу Фурсову: "Я вам уже говорил, что уплотненность мешает многоуровневым развязкам и мы не можем по-настоящему эту работу начать. В городе понастроили объектов "ни туда ни сюда", и их не обойдешь. Для развязок нужен простор. Я вам еще раз говорю - примите решение".
Для решения этой проблемы глава региона предложил увеличить норматив площади земли на 25-50%. Это решение позволит уберечь город от беспорядочного строительства.
"Если мы продолжим и так дальше строить, нас через 15 лет будут все проклинать. У нас что, нет земли, где мы можем строить? Нам необходимо создать транспортные развязки для людей, чтобы можно было за 15 минут добраться в отдаленную часть города, а не настраивать, чтобы граждане по 20 минут выезжали из собственного двора", - критически отметил глава региона.
В этом году в Самаре дан старт строительству Фрунзенского моста, возведены первые пролеты. Его основная задача - обеспечить бесперебойное движение транспорта на центральных улицах города. По словам главы региона, сегодня подрядчик предлагает сделать пять выходов в город.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.