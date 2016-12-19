Губернатор: "Мы не будем оплачивать дороги, ремонт которых выполнен некачественно"

В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Николай Меркушкин, обращаясь с ежегодным посланием к депутатам губернской думы и жителям региона, подробно остановился на теме дорожного строительства в регионе.

Он отметил, что в 2016 году в Самаре и Тольятти ремонт, реконструкция и строительство коснулись почти всех крупных дорог городов.

По мнению губернатора, в уходящем году созданы хорошие заделы на предстоящие 10-15 лет. В 2017 году перед властями стоит задача увеличить объемы дорожных работ. Отдельное внимание губернатор уделил качеству выполнения ремонта.

"Мы пока не добились должного уровня качества. Я уже неоднократно говорил, что в этом году, как и в прошлом, мы примем не все дороги. За часть дорог мы деньги не заплатим, поскольку пока у нас не все делается в соответствии с технологиями", - обозначил Николай Меркушкин.

В частности, он привел пример качество бордюрного камня, который укладывают вдоль дорог. "Депутаты Самарской городской думы осматривали новые бордюрные камни. Этот камень уже платами вываливается. Понятно, что он сделан не по технологиям. В производстве он стоил в пять раз дешевле, а вот продали его в пять раз дороже. Современные технологии прессуют камень с гарантией в 25 лет, - критически заявил глава региона. - В течение двух-трех дней я жду записку, где будет обозначен подрядчик. И мы примем решение, будет ли он дальше работать".

Также Николай Меркушкин заявил, что в этом году в Самаре началось масштабное строительство многоуровневых развязок, что должно стать устойчивым трендом.

"При проектировании многоуровневого движения мы должны делать так, чтобы было удобно людям. Необходимо это делать быстрее и качественнее. Здесь должны работать специализированные организации", - пояснил глава региона.

Что касается общего строительства в Самаре, Николай Меркушкин считает, что уплотненное строительство в городе является препятствием в грамотной транспортной инфраструктуре.

Он обратился к главе города Олегу Фурсову: "Я вам уже говорил, что уплотненность мешает многоуровневым развязкам и мы не можем по-настоящему эту работу начать. В городе понастроили объектов "ни туда ни сюда", и их не обойдешь. Для развязок нужен простор. Я вам еще раз говорю - примите решение".

Для решения этой проблемы глава региона предложил увеличить норматив площади земли на 25-50%. Это решение позволит уберечь город от беспорядочного строительства.

"Если мы продолжим и так дальше строить, нас через 15 лет будут все проклинать. У нас что, нет земли, где мы можем строить? Нам необходимо создать транспортные развязки для людей, чтобы можно было за 15 минут добраться в отдаленную часть города, а не настраивать, чтобы граждане по 20 минут выезжали из собственного двора", - критически отметил глава региона.

В этом году в Самаре дан старт строительству Фрунзенского моста, возведены первые пролеты. Его основная задача - обеспечить бесперебойное движение транспорта на центральных улицах города. По словам главы региона, сегодня подрядчик предлагает сделать пять выходов в город.