16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Николай Меркушкин: "Энергокомплекс региона играет важную роль в поддержании надежности единой энергетической системы России" Николай Меркушкин: "Необходимо увеличить раскрываемость преступлений в лесной сфере" Николай Меркушкин встретился с новым начальником Куйбышевской железной дороги Николай Меркушкин: "Сотрудники органов безопасности всегда держат руку на пульсе" Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководством "Российских коммунальных систем"

Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Мы не будем оплачивать дороги, ремонт которых выполнен некачественно"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 222
Версия для печати

В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Николай Меркушкин, обращаясь с ежегодным посланием к депутатам губернской думы и жителям региона, подробно остановился на теме дорожного строительства в регионе.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Он отметил, что в 2016 году в Самаре и Тольятти ремонт, реконструкция и строительство коснулись почти всех крупных дорог городов.

По мнению губернатора, в уходящем году созданы хорошие заделы на предстоящие 10-15 лет. В 2017 году перед властями стоит задача увеличить объемы дорожных работ. Отдельное внимание губернатор уделил качеству выполнения ремонта.

"Мы пока не добились должного уровня качества. Я уже неоднократно говорил, что в этом году, как и в прошлом, мы примем не все дороги. За часть дорог мы деньги не заплатим, поскольку пока у нас не все делается в соответствии с технологиями", - обозначил Николай Меркушкин.

В частности, он привел пример качество бордюрного камня, который укладывают вдоль дорог. "Депутаты Самарской городской думы осматривали новые бордюрные камни. Этот камень уже платами вываливается. Понятно, что он сделан не по технологиям. В производстве он стоил в пять раз дешевле, а вот продали его в пять раз дороже. Современные технологии прессуют камень с гарантией в 25 лет, - критически заявил глава региона. - В течение двух-трех дней я жду записку, где будет обозначен подрядчик. И мы примем решение, будет ли он дальше работать".

Также Николай Меркушкин заявил, что в этом году в Самаре началось масштабное строительство многоуровневых развязок, что должно стать устойчивым трендом.

"При проектировании многоуровневого движения мы должны делать так, чтобы было удобно людям. Необходимо это делать быстрее и качественнее. Здесь должны работать специализированные организации", - пояснил глава региона.

Что касается общего строительства в Самаре, Николай Меркушкин считает, что уплотненное строительство в городе является препятствием в грамотной транспортной инфраструктуре.

Он обратился к главе города Олегу Фурсову: "Я вам уже говорил, что уплотненность мешает многоуровневым развязкам и мы не можем по-настоящему эту работу начать. В городе понастроили объектов "ни туда ни сюда", и их не обойдешь. Для развязок нужен простор. Я вам еще раз говорю - примите решение".

Для решения этой проблемы глава региона предложил увеличить норматив площади земли на 25-50%. Это решение позволит уберечь город от беспорядочного строительства.

"Если мы продолжим и так дальше строить, нас через 15 лет будут все проклинать. У нас что, нет земли, где мы можем строить? Нам необходимо создать транспортные развязки для людей, чтобы можно было за 15 минут добраться в отдаленную часть города, а не настраивать, чтобы граждане по 20 минут выезжали из собственного двора", - критически отметил глава региона.

В этом году в Самаре дан старт строительству Фрунзенского моста, возведены первые пролеты. Его основная задача - обеспечить бесперебойное движение транспорта на центральных улицах города. По словам главы региона, сегодня подрядчик предлагает сделать пять выходов в город.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Николай Меркушкин огласил ежегодное послание депутатам Самарской губернской думы и жителям региона

Николай Меркушкин огласил ежегодное послание депутатам Самарской губернской думы и жителям региона

Николай Меркушкин встретился с героями страны

Николай Меркушкин встретился с героями страны

В Самаре отметили День профсоюзов

В Самаре отметили День профсоюзов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1