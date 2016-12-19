Во вторник, 27 декабря, на площади Куйбышева в Самаре состоится световое шоу "Полетели в Новый Год".
С помощью светового дизайна преобразится фасад Театра оперы и балета.
Программа будет проходить ежедневно с 27 по 31 декабря с 18:00 до 22:00. Световое шоу общей продолжительностью около 40 минут будет транслироваться в циклическом режиме.
"Любой желающий сможет увидеть два сюжетных анимационных представления, потанцевать под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекций на фасаде театра и даже оказаться участниками шоу, - сообщают организаторы. - Мультимедийные новеллы "Чемоданная Love Story" и "Сон в новогоднюю ночь" будут интересны и взрослым, и детям".
Первое представление - веселая история любви двух чемоданов, которая происходит в предновогоднюю пору.
Главные герои, путешествующие со своими хозяевами и волей судьбы сталкивающиеся в разных городах, пройдут долгий путь от взаимной неприязни до счастливого воссоединения на багажной ленте.
Вторая новелла - зимняя фантазия, посвященная детским мечтам. История погрузит зрителей в сон ребенка в канун Нового года и проведет по фантастическим мирам, рожденным безграничной детской фантазией.
Особым подарком для зрителей станет виджеинг: новогодние песни из всеми любимых советских кинофильмов будут сопровождаться яркими тематическими видеозарисовками.
На площадке будет работать кисс-камера, обращенная к зрителям. Любой человек, попавший в ее объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представлений.
Мероприятие проводит компания "Аэрофлот" при поддержке администрации Самары.
В прошлом году световое шоу проходило на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и на фасаде Казанского Кремля.
В этом году список городов-участников пополнили Самара, Екатеринбург, Новосибирск и Астана.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Ура!😊😊😊