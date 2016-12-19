В Самаре будут судить водителя лодки из-за столкновения с гидроциклом, при котором пострадали люди

В мировой суд Промышленного района Самары направлено для рассмотрения уголовное дело водителя мотолодки Игоря К. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности людям при столкновении с гидроциклом (ч. 1 ст. 118 УК РФ), сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник прокурора Промышленного района Ольга Романова.

Как рассказала Ольга Романова, по версии следствия, Игорь К. 9 августа 2014 г., управляя лодкой North silver PRO 660, двигался по протоке Воложка, нарушил правила плавания по внутренним водным путям РФ и столкнулся с правым бортом попутного гидроцикла Sea-Doo.

В результате водитель гидроцикла и четверо его пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, получили тяжкие и прочие травмы.

Сейчас следствие закончено. Материалы дела переданы в мировой суд для рассмотрения по существу.