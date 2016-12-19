В Самаре будут судить водителя лодки из-за столкновения с гидроциклом, при котором пострадали люди

В мировой суд Промышленного района Самары направлено для рассмотрения уголовное дело водителя мотолодки Игоря К. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности людям при столкновении с гидроциклом (ч. 1 ст. 118 УК РФ), сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник прокурора Промышленного района Ольга Романова.
Как рассказала Ольга Романова, по версии следствия, Игорь К. 9 августа 2014 г., управляя лодкой North silver PRO 660, двигался по протоке Воложка, нарушил правила плавания по внутренним водным путям РФ и столкнулся с правым бортом попутного гидроцикла Sea-Doo.
В результате водитель гидроцикла и четверо его пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, получили тяжкие и прочие травмы.
Сейчас следствие закончено. Материалы дела переданы в мировой суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 1 ст. 118 УК РФ предусматривает штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет исправительных работ, либо до трех лет ограничения свободы, либо арест до шести месяцев.