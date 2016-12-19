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На Черновском водохранилище при 28-градусном морозе прошли соревнования по рыбалке со льда

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Субботним утром 17 декабря, несмотря на то что столбик термометра опустился до рекордных для этого времени года значений, три десятка самарцев, безудержно больных рыбалкой, вышли на лед Черновского водохранилища чтобы принять участие в соревнованиях по зимней мормышке.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Казалось бы, место и время были выбраны идеально чтобы провести турнир недалеко от города до Нового года, когда, согласно рыболовным приметам, начинается глухозимье и рыба прекращает активно клевать. Однако погода внесла свои коррективы, и рыбалка в полном смысле слова оказалась трудовой. Пробуренные лунки у спортсменов-любителей замерзали уже через пару минут, а поэтому помимо привычных и отработанных годами действий (вроде насадки мотыля, игры мормышкой и вываживания рыбы) участникам приходилось регулярно орудовать шумовкой и греть руки.

Однако, несмотря на опасения, за четыре часа соревнований ни один из рыболовов не замерз. И что особенно приятно, по возвращении на финиш организаторы приготовили для них целый котелок  ароматной ухи.

Что же касается результатов, то в номинации "Общий улов" (личный зачет) первое место с 4,3 килограмма занял самарец Сергей Гадельшин. Обладатель "серебра" Алексей Сальников уступил ему почти килограмм веса. Бронзовая медаль соревнований досталась Владимиру Василенко, его результат составил 2 кг 792 грамма.

В групповом зачете лидером стала команда Alex Fisher с результатом 7 кг 092 грамма. А в специально учрежденной номинации "Триада", где участникам нужно было представить на взвешивание самые крупные экземпляры пойманных ими окуня, подлещика и сорожки, победителем был признан Николай Гаршин. Ему же удалось поймать самую крупную рыбу дня - окуня на 240 граммов.

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