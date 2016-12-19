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Губернатор Власть и политика

Губернатор поставил задачу синхронизировать ремонт дорог и коммуникаций

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Николай Меркушкин, обращаясь к депутатам губернской думы и жителям региона с ежегодным посланием, подробно остановился на теме строительства мостов и магистралей.

Фото: Дмитрий Бурлаков

В послании Николай Меркушкин заявил, что в Самаре необходимо построить еще один мост через реку Сок в Красноглинском районе. "Необходимо построить дорогу с бессветофорным движением, соединяющую все мосты вдоль реки Самары. Это позволит очень сильно разгрузить город", - сказал он и отметил: "В этом году также началось строительство Заводского шоссе".

"Городские власти вместе с министерством транспорта области должны работать заодно. Взаимодействие всех уровней власти должно быть другим. У нас в городе до сих пор некоторые чиновники считают, что они как работали - "что хочу, то и делаю", - так и будут работать дальше. Если это так и будет, нам придется принимать кадровые решения", - предупредил Николай Меркушкин.

В будущем году в Самаре должно начаться строительство магистрали "Центральной". Этот вопрос был поддержан на уровне правительства РФ. "Эта магистраль имеет особое значение. Она должна иметь выход на Самарское Заречье и к Фрунзенскому мосту", - отметил глава региона.

Необходимо навести порядок и в прокладке коммуникаций. Только в этом году из областного бюджета было направлено на их ремонт почти 3 млрд рублей. При этом часть коммуникаций принадлежит частным лицам. Однако из-за этого ремонт дорог и коммуникаций между собой зачастую не синхронизированы, только в этом году, к примеру, в Самаре проведено 454 аварийных вскрытия дорог, в Тольятти - 120.

"На деньги, предназначенные для дорожного строительства, легла огромная нагрузка. Если бы не средства для чемпионата мира по футболу, у нас не хватило бы средств даже на коммуникации. Нам надо здесь разобраться. Если частник ничего не делает по коммуникациям, почему мы должны за счет государства их ремонтировать? Я прошу до конца января 2017 года дать мне пояснения, с кого мы будем возвращать деньги", - поставил задачу глава Самарской области.

"Мы должны сделать Самару привлекательной для транспортных потоков и развития туризма. У нас для этого все возможности есть", - заключил глава региона.

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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