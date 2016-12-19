Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения закона "Сокским карьероуправлением"

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила множественные и существенные нарушения закона в деятельности АО "Сокское карьероуправление" ("СКУ").
АО "СКУ" осуществляет разработку Сокского месторождения карбонатных пород с целью изготовления щебня для строительных работ.
В ходе проверки установлено, что АО "СКУ" не согласовало с уполномоченным органом мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Кроме того, предприятие выбрасывало в атмосферу загрязняющие вещества с превышением установленных концентраций.
С 2013 года и до настоящего времени предприятие не представило на санитарно-эпидемиологическую экспертизу результаты исследований по атмосферному воздуху и шуму на границе санитарной зоны, в связи с чем окончательная санитарно-защитная зона не установлена, санитарно-эпидемиологическое заключение главного государственного санитарного врача России не получено. АО "СКУ" не приняло мер по организации производственного санитарного контроля.
При этом рядом с производственными площадками АО "СКУ" расположен дачный массив СДТ "Сок".
В ходе проверки выявлены факты нарушения водного законодательства и законодательства о защите лесов. Установлено, что АО "СКУ" засыпало береговую полосу и водоохранную зону Саратовского водохранилища щебнем, песком и доломитовыми отходами, что создает препятствия к возможности использования водного объекта и является самовольным захватом земель водного фонда.
Выявлен факт невнесения обществом платы за использование акватории Саратовского водохранилища.
АО "СКУ" не приняты меры к подаче в уполномоченный государственный орган лесной декларации, в нарушение законодательства о пожарной безопасности в лесах на используемых лесных участках отсутствуют минерализованная полоса и пункты сосредоточения противопожарного инвентаря.
АО "СКУ" не отчитывается и не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду.
По итогам проверки в отношении юридического и ответственных должностных лиц АО "Сокское карьероуправление" возбуждено 12 административных производств, в адрес директора предприятия внесено представление.
Устранение нарушений и рассмотрение актов прокурорского реагирования состоят на контроле в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.