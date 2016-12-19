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Экология Общество

Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения закона "Сокским карьероуправлением"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила множественные и существенные нарушения закона в деятельности АО "Сокское карьероуправление" ("СКУ").

АО "СКУ" осуществляет разработку Сокского месторождения карбонатных пород с целью изготовления щебня для строительных работ.

В ходе проверки установлено, что АО "СКУ" не согласовало с уполномоченным органом мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Кроме того, предприятие выбрасывало в атмосферу загрязняющие вещества с превышением установленных концентраций.

С 2013 года и до настоящего времени предприятие не представило на санитарно-эпидемиологическую экспертизу результаты исследований по атмосферному воздуху и шуму на границе санитарной зоны, в связи с чем окончательная санитарно-защитная зона не установлена, санитарно-эпидемиологическое заключение главного государственного санитарного врача России не получено. АО "СКУ" не приняло мер по организации производственного санитарного контроля.

При этом рядом с производственными площадками АО "СКУ" расположен дачный массив СДТ "Сок".
В ходе проверки выявлены факты нарушения водного законодательства и законодательства о защите лесов. Установлено, что АО "СКУ" засыпало береговую полосу и водоохранную зону Саратовского водохранилища щебнем, песком и доломитовыми отходами, что создает препятствия к возможности использования водного объекта и является самовольным захватом земель водного фонда.

Выявлен факт невнесения обществом платы за использование акватории Саратовского водохранилища.
АО "СКУ" не приняты меры к подаче в уполномоченный государственный орган лесной декларации, в нарушение законодательства о пожарной безопасности в лесах на используемых лесных участках отсутствуют минерализованная полоса и пункты сосредоточения противопожарного инвентаря.
АО "СКУ" не отчитывается и не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду.
По итогам проверки в отношении юридического и ответственных должностных лиц АО "Сокское карьероуправление" возбуждено 12 административных производств, в адрес директора предприятия внесено представление.

Устранение нарушений и рассмотрение актов прокурорского реагирования состоят на контроле в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.

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