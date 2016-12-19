Николай Меркушкин: "Рентабельность растениеводства в регионе достигает 60%"

В этом году в Самарской области собран рекордный урожай зерна за последние 20 лет - 2,2 млн т. При этом значительно выросла урожайность. Об этом губернатор Николай Меркушкин сообщил в понедельник, 19 декабря, в ходе оглашения ежегодного послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

Глава региона напомнил, что за последние четыре года более 500 тыс. га земель в Самарской области возвращены в сельскохозяйственный оборот.

"Парк тракторов и комбайнов обновлен почти на четверть. Это по численности. Если брать по мощности, то он обновлен на 65%, потому что покупается новая техника значительно мощнее старой", — отметил руководитель области.

Он сообщил, что земледелие в регионе стало одним из самых прибыльных видов деятельности с рентабельностью до 60%. "Это позволило нашим аграриям получить 8 млрд рублей прибыли, — добавил губернатор. — Такие доходы дают возможность вкладывать деньги в развитие, создавать производственные цепочки, новые рабочие места".

Николай Меркушкин особо подчеркнул, что даже в кризисные годы выросла зарплата в АПК. "Она превысила 20 тыс. рублей в месяц, и регион ушел с позорного последнего места в ПФО по заработной плате в АПК. Сейчас мы где-то в середине списка, — сказал глава региона. — Нам надо все сделать, чтобы зарплата и дальше росла, а за два-три года довести ее до средней в экономике. Для этого у нас есть все возможности".

Руководитель области пояснил, что хороших результатов в растениеводстве удалось достигнуть, в том числе, за счет удобрений, использование которых в прошлом году увеличилось на четверть. "Но увеличить объем вносимых удобрений нам нужно еще минимум в шесть раз. Нужно переходить от экстенсивного земледелия к интенсивному", — поставил задачу Николай Меркушкин.

Также он обратил внимание на то, что в Самарской области необходимо создать сеть семеноводческих хозяйств. "Мы должны активнее занимать нишу производства и продажи семян, потребность в которых в стране и в области будет нарастать, — выразил уверенность губернатор. — Ранее, в советские времена, 90% новых сортов выводили в нашем регионе. У нас сохранились эти традиции, и если их организационно поддержать, мы можем восстановить былые мощности. В растениеводстве удобрения — это хорошо, а хорошие семена — еще лучше, они эффекта дают больше".

По словам главы региона, в Самарской области необходимо наращивать всю инфраструктуру АПК. В первую очередь — восстанавливать и строить оросительные системы, так как это гарантия хороших урожаев.

"Мы должны в ближайшее время запустить комбикормовый завод, — сказал руководитель области. — Нужно начать производство пектина, занимать этот огромный рынок в стране. У нас много зерна, мы могли бы здесь увеличить количество переделов и в результате получать значительно больше доходов".

Николай Меркушкин напомнил, что в соответствии с соглашением, подписанным с "РусАгро", в губернии начато строительство нового завода по рафинации и дезодорации растительного масла. Это приведет к удвоению мощностей по переработке, создаст новые рабочие места. Объем производства завода составит 4 млрд рублей в год. Цель для местных производителей — обеспечить это предприятие качественным сырьем.

"У нас есть устойчивый рост по молоку и говядине. Но это не те показатели роста, которые нужны. Необходимо обеспечить коренной разворот ситуации в животноводстве, — полагает губернатор. — В отрасли у нас в основном малые хозяйства, где-то 100, где-то 200 коров, максимум — 400. 3-4 крупных комплекса, работающих на современном уровне, этого, конечно, для Самарской области мало".

Развитие современного животноводства — один из приоритетов работы региональной власти. Также среди первоочередных задач губернского АПК — окончание строительства Сергиевской птицефабрики.

"До весны нам необходимо определиться по источникам финансирования для завершения строительства Сергиевской птицефабрики. Мы имеем поручение президента, поддерживающее нас в этом, поэтому проект мы обязаны реализовать", — заключил Николай Меркушкин.