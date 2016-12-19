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Образование Общество

Новое здание для регионального Центра для одаренных детей построят на 3-й просеке

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 3-й просеке в Самаре построят новое здание регионального Центра для одаренных детей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин 19 декабря во время оглашения послания.

"Для этого центра мы построим новый комплекс, который вберет в себя самый передовой опыт работы с талантливой молодежью, - сказал глава региона. - Особую привлекательность учреждению придаст размещение на берегу Волги".

Губернатор напомнил, что Центр для одаренных детей в Самаре открыли в сентябре 2016 года. Там обучаются 212 школьников из Самарской, Пензенской, Оренбургской областей и Казахстана. Обучение ведется по физико-математическому, химико-биологическому, информационно-технологическому, изобретательскому и робототехническому направлениям.

Николай Меркушкин отметил: важно, чтобы учреждение сотрудничало с детским технопарком "Кванториум", а в перспективе - и с "Гагарин-центром". По мнению главы региона, центр для одаренных детей нужно открыть еще и в Тольятти.

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