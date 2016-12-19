Николай Меркушкин: "Стоимость подключения коммуникаций в регионе в два-три раза превышает рыночную"

Одна из главных проблем строительной отрасли в регионе - высокая цена на подключение коммуникаций. Об этом в своем послании к депутатам губернской думы заявил губернатор Николай Меркушкин.
"В доме для обманутых дольщиков на ул. Киевской в Самаре за подключение электроэнергии заплатили 144 млн рублей - это почти стоимость всего дома", - привел пример глава региона.
Аналогичная ситуация - и в Кировском районе, где летом сдавался в эксплуатацию спортивный комплекс.
"Этот классический небольшой объект районного уровня обошелся нам в 100 млн рублей. Такой же зал в Чапаевске два года назад был построен за 26 млн рублей. Проблема оказалась в подключении сетей, - сказал губернатор. - Мы тратим такие силы, чтобы сделать жилье дешевле и доступнее! Но как можно этого добиться, если до трети, а иногда и до половины стоимости дома составляет подключение к сетям?"
По словам главы региона, завышенная стоимость коммуникаций практически заблокировала жилищное строительство в Тольятти.
"Глава города обратился в областное правительство с письмом. В нем говорится о невозможности выполнить план по вводу жилья в Тольятти. Якобы ресурсоснабжающие организации называют такие суммы за подключение, что ни один строитель не берется за возведение домов. В итоге 75 тыс кв. м повисают в воздухе", - рассказал губернатор.
По словам мэра Тольятти, камнем преткновения стала тепло- и водоснабжающая компания "ТЭВИС". Из-за ее политики подключение сетей в Автозаводском районе стоит впятеро выше, чем в Комсомольском.
"Неужели мы не можем разобраться в этой ситуации? Тот же Газпром строит новые сети без увеличения тарифов и окупает затраты за счет эффективности построенного. Почему наши компании решают задачу подключения, устанавливая тройные тарифы?" - возмутился глава региона.
Он отметил, что именно из-за этого регион не попадает в десятку наиболее привлекательных субъектов РФ. "По двум ключевым показателям - время подготовки разрешения на строительство и стоимость подключения - мы находимся на последнем месте в стране. А ведь именно между этими десятью регионами будет распределено 30 млрд рублей. Мы могли бы получить 3 млрд руб. за счет того, что активно крутим маховик развития. А теперь эти средства уходят другим".
Не менее серьезна проблема и с участками под газопроводами. "Частники, владеющие землей, где планируется бурение и геологоразведочные работы, запрашивают за свои участки нереальные цены. По нашим подсчетам, на спекуляциях зарабатывают до 450 млн руб. в год", - привел пример глава региона.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.