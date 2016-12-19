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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Стоимость подключения коммуникаций в регионе в два-три раза превышает рыночную"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одна из главных проблем строительной отрасли в регионе - высокая цена на подключение коммуникаций. Об этом в своем послании к депутатам губернской думы заявил губернатор Николай Меркушкин.

Фото: Дмитрий Бурлаков

"В доме для обманутых дольщиков на ул. Киевской в Самаре за подключение электроэнергии заплатили 144 млн рублей - это почти стоимость всего дома", - привел пример глава региона.

Аналогичная ситуация - и в Кировском районе, где летом сдавался в эксплуатацию спортивный комплекс.

"Этот классический небольшой объект районного уровня обошелся нам в 100 млн рублей. Такой же зал в Чапаевске два года назад был построен за 26 млн рублей. Проблема оказалась в подключении сетей, - сказал губернатор. - Мы тратим такие силы, чтобы сделать жилье дешевле и доступнее! Но как можно этого добиться, если до трети, а иногда и до половины стоимости дома составляет подключение к сетям?"

По словам главы региона, завышенная стоимость коммуникаций практически заблокировала жилищное строительство в Тольятти.

"Глава города обратился в областное правительство с письмом. В нем говорится о невозможности выполнить план по вводу жилья в Тольятти. Якобы ресурсоснабжающие организации называют такие суммы за подключение, что ни один строитель не берется за возведение домов. В итоге 75 тыс кв. м повисают в воздухе", - рассказал губернатор.

По словам мэра Тольятти, камнем преткновения стала тепло- и водоснабжающая компания "ТЭВИС". Из-за ее политики подключение сетей в Автозаводском районе стоит впятеро выше, чем в Комсомольском.

"Неужели мы не можем разобраться в этой ситуации? Тот же Газпром строит новые сети без увеличения тарифов и окупает затраты за счет эффективности построенного. Почему наши компании решают задачу подключения, устанавливая тройные тарифы?" - возмутился глава региона.

Он отметил, что именно из-за этого регион не попадает в десятку наиболее привлекательных субъектов РФ. "По двум ключевым показателям - время подготовки разрешения на строительство и стоимость подключения - мы находимся на последнем месте в стране. А ведь именно между этими десятью регионами будет распределено 30 млрд рублей. Мы могли бы получить 3 млрд руб. за счет того, что активно крутим маховик развития. А теперь эти средства уходят другим".

Не менее серьезна проблема и с участками под газопроводами. "Частники, владеющие землей, где планируется бурение и геологоразведочные работы, запрашивают за свои участки нереальные цены. По нашим подсчетам, на спекуляциях зарабатывают до 450 млн руб. в год", - привел пример глава региона.

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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