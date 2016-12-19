Губернатор: "Мы делаем все, чтобы материальная база образовательных учреждений отвечала вызовам времени"

1 сентября 2017 года в микрорайоне Южный Город откроется новая школа. Об этом сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин 19 декабря во время оглашения послания.

"Мы делаем все, чтобы материальная база образовательных учреждений отвечала вызовам времени, - отметил глава региона. - В 2016 году мы открыли школу в Волгаре на тысячу мест, в Крутых Ключах - на 1360 мест. 1 сентября 2017 года заработает школа в Южном Городе. Еще мы открыли образовательный центр в Кошках на 1175 мест. На принципах государственно-частного партнерства построили уникальную школу в Тольятти. Я хочу отметить, что утверждена федеральная программа модернизации школ. И мы должны сделать все, чтобы по максимуму использовать ее возможности".

Глава региона также отметил, что в 2016 году в детских садах Самарской области создали три тысячи новых мест. "Построено девять детсадов в Самаре, Тольятти, Сызрани, в Сызранском и Похвистневском районах, - пояснил Николай Меркушкин. - Начато возведение пяти новых детсадов в Крутых Ключах, Волгаре, Южном Городе, Тольятти, Большой Глушице. Крайне важна содержательная сторона работы детских садов. Надо развивать компетенции педагогов в детских садах. Минобрнауки области надо принять меры по стимулированию творческой, инновационной работы в дошкольных учреждениях".