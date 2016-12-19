На трассе М-5 в Ставропольском районе погиб водитель Iveco, въехавший в КамАЗ

В воскресенье, 18 декабря, в Ставропольском районе, в аварии с участием КамАЗа погиб автомобилист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 1:00 на 950 км трассы М-5 42-летний водитель Iveco, ехавший со стороны Сызрани, не выбрал безопасную скорость и врезался в КамАЗ, остановившийся на правой полосе из-за поломки.
От полученных травм водитель Iveco скончался на месте происшествия.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был