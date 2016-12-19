На трассе М-5 в Ставропольском районе погиб водитель Iveco, въехавший в КамАЗ

В воскресенье, 18 декабря, в Ставропольском районе, в аварии с участием КамАЗа погиб автомобилист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 1:00 на 950 км трассы М-5 42-летний водитель Iveco, ехавший со стороны Сызрани, не выбрал безопасную скорость и врезался в КамАЗ, остановившийся на правой полосе из-за поломки. От полученных травм водитель Iveco скончался на месте происшествия.