Николай Меркушкин: "Самарская область - один из основоположников движения Worldskills в России"

Самарская область - один из основоположников движения Worldskills в России. Об этом сообщил глава региона Николай Меркушкин во время оглашения послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.
"Показатели представителей региона в масштабах федерального чемпионата растут, - отметил Николай Меркушкин. - Увеличивается количество компетенций, в которых мы участвуем. Почти вдвое выросло количество завоеванных нами медалей. Областной чемпионат 2016 года впервые проходил по 46 компетенциям. Причем по пяти из них состязались школьники. Этот факт характеризует работу наших школ, то, как в них поставлено трудовое обучение. Это начинание нам надо активно развивать. Не исключено, что в олимпиадном движении эту тему нам необходимо рассмотреть особо".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.