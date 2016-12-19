Николай Меркушкин: "Самарская область - один из основоположников движения Worldskills в России"

Самарская область - один из основоположников движения Worldskills в России. Об этом сообщил глава региона Николай Меркушкин во время оглашения послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

"Показатели представителей региона в масштабах федерального чемпионата растут, - отметил Николай Меркушкин. - Увеличивается количество компетенций, в которых мы участвуем. Почти вдвое выросло количество завоеванных нами медалей. Областной чемпионат 2016 года впервые проходил по 46 компетенциям. Причем по пяти из них состязались школьники. Этот факт характеризует работу наших школ, то, как в них поставлено трудовое обучение. Это начинание нам надо активно развивать. Не исключено, что в олимпиадном движении эту тему нам необходимо рассмотреть особо".