16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Николай Меркушкин: "Энергокомплекс региона играет важную роль в поддержании надежности единой энергетической системы России" Николай Меркушкин: "Необходимо увеличить раскрываемость преступлений в лесной сфере" Николай Меркушкин встретился с новым начальником Куйбышевской железной дороги Николай Меркушкин: "Сотрудники органов безопасности всегда держат руку на пульсе" Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководством "Российских коммунальных систем"

Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Самарская область - один из основоположников движения Worldskills в России"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 168
Версия для печати

Самарская область - один из основоположников движения Worldskills в России. Об этом сообщил глава региона Николай Меркушкин во время оглашения послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

Фото: Дмитрий Бурлаков

"Показатели представителей региона в масштабах федерального чемпионата растут, - отметил Николай Меркушкин. - Увеличивается количество компетенций, в которых мы участвуем. Почти вдвое выросло количество завоеванных нами медалей. Областной чемпионат 2016 года впервые проходил по 46 компетенциям. Причем по пяти из них состязались школьники. Этот факт характеризует работу наших школ, то, как в них поставлено трудовое обучение. Это начинание нам надо активно развивать. Не исключено, что в олимпиадном движении эту тему нам необходимо рассмотреть особо".

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Николай Меркушкин огласил ежегодное послание депутатам Самарской губернской думы и жителям региона

Николай Меркушкин огласил ежегодное послание депутатам Самарской губернской думы и жителям региона

Николай Меркушкин встретился с героями страны

Николай Меркушкин встретился с героями страны

В Самаре отметили День профсоюзов

В Самаре отметили День профсоюзов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1